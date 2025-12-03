雙北青年買房時最看重什麼？不是屋齡、面積

根據永慶房產集團與政大不動產研究中心《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》，雙北青年買房最看重屋況及採光，其次為格局、建商風評，和以往購屋族群多重視屋齡、面積大有不同。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，雙北青年無論是有購屋經驗或有購屋需求者，都最重視房屋屋況及採光，而不是屋齡及面積。可能與預算有限有關，若還需要花費大筆支出去整修屋況的房屋，比較不受喜愛。

對於有購屋需求者來說，建商風評排行第三，也被他們有所重視。郭翰分析，這可能與部分青年購屋族偏好預售屋與新成屋有關，每個建商所使用的建材與營造廠可能有所差異，所以建商風評，也是買房時所考慮的因素之一。

在最終購屋決策上，自己、配偶/伴侶及父母必然是購屋時的主要決策者，但調查發現，對於有購屋經驗者來說，專業且值得信任的房仲經紀人員扮演重要的第三方。

郭翰表示，購屋流程繁瑣，透過具備專業能力、誠信與交易保障的房仲經紀人員與其提供的寶貴意見，對於可能第一次接觸買房的青年族群來說，房仲經紀人員的影響力佔有一席之地，甚至大過親戚、朋友與房產網紅、知名人士所給予的意見。