雙北青年買房時最看重什麼？不是屋齡、面積

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房屋／提供
房市示意圖。永慶房屋／提供

根據永慶房產集團與政大不動產研究中心《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》，雙北青年買房最看重屋況及採光，其次為格局、建商風評，和以往購屋族群多重視屋齡、面積大有不同。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，雙北青年無論是有購屋經驗或有購屋需求者，都最重視房屋屋況及採光，而不是屋齡及面積。可能與預算有限有關，若還需要花費大筆支出去整修屋況的房屋，比較不受喜愛。

對於有購屋需求者來說，建商風評排行第三，也被他們有所重視。郭翰分析，這可能與部分青年購屋族偏好預售屋與新成屋有關，每個建商所使用的建材與營造廠可能有所差異，所以建商風評，也是買房時所考慮的因素之一。

在最終購屋決策上，自己、配偶/伴侶及父母必然是購屋時的主要決策者，但調查發現，對於有購屋經驗者來說，專業且值得信任的房仲經紀人員扮演重要的第三方。

郭翰表示，購屋流程繁瑣，透過具備專業能力、誠信與交易保障的房仲經紀人員與其提供的寶貴意見，對於可能第一次接觸買房的青年族群來說，房仲經紀人員的影響力佔有一席之地，甚至大過親戚、朋友與房產網紅、知名人士所給予的意見。

至於有購屋需求者，網友評價的影響力也扮演很重要的角色。郭翰指出，青年族群在買房時，習慣先使用網路平台查找資訊或參考各個建案的網友評論來當作購屋的參考依據，因還尚未經歷買房流程，不清楚房仲經紀人員提供的幫助有多大，使網友評價影響力稍大於房仲經紀人員。

雙北30-39歲不同族群對社區、房屋本身看法。 資料來源：永慶房屋
雙北30-39歲不同族群對社區、房屋本身看法。 資料來源：永慶房屋

買房 房仲 建商

