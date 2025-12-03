快訊

誰是高房價元凶？專家給9個字：經濟學人、王婉諭都說錯了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

針對《經濟學人》上月指央行控制匯率導致過剩資金推升房價，出現「台灣病」，時代力量主席王婉諭投書《經濟學人》指出，《經濟學人》遺漏了台灣高房價更為根本的核心問題，在於全球罕見的房地產低持有稅制度。

對此，房市趨勢專家李同榮表示，王婉諭以「稅率」評論高房價，與經濟學人以「匯率」的論述「台灣病」，都犯了同樣的解讀錯誤，就是以「單一變數」簡化台灣房價形成結構。

李同榮指出，台灣房價組成結構由經濟基本面、技術循環面、政策消息面等13大指標50多種變數堆積而形成。匯率、稅率都只是其中一種，就算解決匯率問題，或解決稅率問題，台灣的高房價問題仍然存在難解。

他表示，時代力量曾主張加重囤房稅，又與執政黨唱和，以空屋活化為由，只要出租當公益房東不論是否空屋通通免囤房稅，還可減稅。

但這樣的稅制改革主張，反而種下了包租公與投資客可以持有多戶並享免囤房稅與減稅優惠，進而壟斷低總價交易市場與租賃市場，等於政府拿納稅人的錢間接鼓勵投資客與包租公囤房。

更嚴重的是，低總價物件被這些投資客壟斷，致使年輕人被迫買到被包裝過的高單價老屋，更使年輕人被迫承租又貴又舊甚至加蓋的老屋，這都是政策嚴重錯誤所造成。

李同榮認為，三黨智庫都缺乏市場實務經驗的淬鍊，所研擬政策完全顧慮到選舉的政治因素考量，不敢得罪300萬選票的房東，反而巴結擁有大量選票的房東。這種選票至上所產生的政策後果，比任何台灣病都嚴重。

最明顯的例子就是2023年總統大選前政府為了爭取年輕人選票所推出的新青安優惠政策，歷史上從來沒有一個政府在房價高檔時推出房市大利多，把正要降溫中房價再拉升一波尾盤。

而之後央行為了滅火，再以第七波限貸狠殺尾盤，反而讓無辜年輕購屋的小白就買在房市最熱的最高檔，真是情何以堪？「政治至上的房產政策」才是高房價的元凶。

李同榮表示，當然，不只是政策失靈，回到房價形成結構探討，高房價絕對不只是單一變數所造成，政策失𩆜只是主要導火線之一而已。

房產趨勢判斷的13大重要指標與50種變數。資料來源／吉家網
房產趨勢判斷的13大重要指標與50種變數。資料來源／吉家網

