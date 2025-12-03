快訊

大師論壇16日登場 凱基投顧董座朱晏民：台鏈建構強韌競爭力

大師論壇16日登場 凱基投顧董座朱晏民：台鏈建構強韌競爭力

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
凱基投顧董事長朱晏民。凱基投顧／提供
凱基投顧董事長朱晏民。凱基投顧／提供

凱基投顧董事長朱晏民表示，台灣在全球供應鏈舉足輕重，是全球高端電子的「大腦與中樞」。除了半導體，台灣在技術積累、人才儲備、供應鏈密度與企業文化上都具備獨到優勢。地緣政治上，全球供應鏈「去中化」讓台灣成為美國最可信賴的科技夥伴之一。這些條件也讓台灣在PC、手機零組件、伺服器組裝等領域穩居全球關鍵位置。

經濟日報、臺灣大學將於12月16日共同主辦「2025大師論壇」，朱晏民將參與圓桌座談，座談主題是「從全球視野看台灣的未來發展」。本次論壇由台新新光金控（2887）、凱基金控、亞洲大學合辦。

朱晏民表示，當AI浪潮在全球掀起新一輪工業革命，在這場競賽中，台灣的半導體供應鏈─從晶圓代工、IC設計到先進封裝─以完整度與效率牢牢卡住全球科技命脈。台積電更以逾七成市占坐穩龍頭，靠的並不是單一技術突破，而是一套長年打磨出的系統性競爭力。

其中最核心的一點，就是台灣開創的「純晶圓代工模式」。台積電不與客戶競爭，因此能夠獲得全球數百家晶片設計公司的信任，另一個關鍵優勢是研發與製造的緊密連動。此外，台灣擁有大量高教育、易訓練、願意拚命投入專案的工程師，形成極具競爭力的「成本／效率比」。

從更長的歷史脈絡回看，台灣製造之所以強韌，是數十年累積而來。日本殖民時期帶來現代化治理與工業紀律；戰後美援協助建立制度架構；教育改革讓科學思維深植社會；1970年代留美工程師回流，把矽谷文化帶入台灣，促成科學園區誕生；1990年代後台商憑藉靈活策略走向世界。當中國大陸勞動成本升高、地緣風險增加，台商也能快速轉向越南、印度等地，展現驚人韌性。

台灣的競爭力，從來不只是一條產業鏈，而是一種文化的集體結晶─日本式紀律、美式創新與華人勤奮靈活的融合。

大量中小企業與龍頭企業共同形成「分工細、反應快」的供應鏈結構，技術與經驗能在區域中快速擴散，從新竹科學園區到台中的精密機械聚落皆是如此。

