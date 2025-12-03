快訊

機位增加、客源穩健、匯率趨勢帶動 三大旅行社唱旺出境旅遊

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導
出國旅遊示意圖。圖／AI生成
雄獅（2731）、鳳凰（5706）及旅天下（6961）等國內大型旅行社看好2026年出境旅遊市場，在航空公司機位供給增加、出境旅遊熱度不減、匯率及假期增加等三大趨勢帶動下，樂觀看待明年出境觀光市場展望。

國內旅行社業者認為，每年第1季是出境旅遊旺季，從各種銷售成績看，2026年首季春節及寒假需求有旺季水準。由於匯率環境改善、航班供給恢復與旅遊需求熱絡，加上各種獎旅團增加，構成出境旅遊續旺利基。

旅天下董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長，尤其機票數量增加後，旅遊產品組合更多元。今年第3季日本市場遇到預言亂流，需求略降溫，不過8月立即回升；目前市場訂位情況分析，明年第1季傳統旺季續維持旺季水準。

鳳凰旅遊總經理卞傑民分析，明年春節、連假多，推升銷售動能，今年旅展線上加上實體銷售業績非常好，較去年成長一成。雖然關稅等因素仍將影響經濟，但明年春節行程銷售已達八至九成，看好明年旅遊消費。

雄獅總經理黃信川表示，明年會是旅遊觀光產業鏈加速擁抱AI的一年，非常看好旅遊產業景氣，加上普發1萬元效應，今年冬季旅遊東北亞需求依舊旺。

市場 春節 總經理

