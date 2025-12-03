雲朗「雲水之都」 獲最高讚譽

台灣飯店集團再創國際里程碑，雲朗觀光集團深耕義大利的旗艦代表作威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前從全球400多家頂級獨立奢華酒店中脫穎而出，勇奪立鼎世酒店集團（LHW）年度最高榮譽「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華領袖獎）。

雲朗觀光表示，此獎項象徵全球最頂尖飯店的最高榮耀，不僅為台灣旅宿業寫下歷史，也正式將台灣的名字刻畫在國際奢旅殿堂之上。

「雲水之都」憑藉超凡的細節修復工藝、將歷史底蘊轉化為極致賓客入住體驗的能力，以及精準貼心的服務精神獲評審青睞，成功摘下這項殊榮。

「雲水之都」總經理Luana Mazzega分析，此榮譽是對「連結台灣與威尼斯獨具意義的橋樑」的肯定，也印證其在細膩服務與極致體驗上的堅持。

此外，雲水之都今年也蟬聯米其林星鑰飯店二星，並獲美國運通FHR評選為「會員之選」酒店，多重肯定展現出在國際飯店中的穩固地位。

除住宿體驗外，雲朗觀光集團在餐飲表現也是星光熠熠。旗下三家義大利據點的餐廳皆獲2026年米其林星級肯定，「雲水之都」館內GLAM餐廳連年蟬聯米其林二星，是威尼斯主島星級最高的餐廳；皮埃蒙特聖莊的Locanda Sant'Uffizio亦為米其林二星；佛羅倫斯翡冷翠百花宮的Atto di Vito Mollica則擁有一星。

三家飯店合計五顆米其林星星的榮耀，讓雲朗成為在義大利星級榮耀最多的華人飯店集團，向頂級旅人展現台灣餐旅的不凡品味。

雲朗觀光指出，「Unrivaled Luxury Leader」、米其林星級餐廳、星鑰飯店等肯定，代表旅客在文化、美學與生活方式上的全方位體驗獲得國際最高認可。集團堅持深耕文化、尊重歷史，讓旅宿成為通往人類文明的橋樑之一。未來也將把義大利文化美學帶回亞洲，持續以文化、美學與服務為核心，打造世界級品質旅宿。