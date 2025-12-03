快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

YKK 搶商辦鋁門窗大餅

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
台灣YKK AP董事長安田典生（左）、總經理張國安（右）宣布擴大投資台灣。記者宋健生／攝影
台灣YKK AP董事長安田典生（左）、總經理張國安（右）宣布擴大投資台灣。記者宋健生／攝影

國內鋁門窗市占第一的日本鋁門窗龍頭廠YKK集團看好台灣商辦市場前景，將擴大台灣投資及招募人力，並以類帷幕等產品，搶攻每年上百億元商辦及住宅帷幕、鋁門窗市場商機。

經濟部統計，台灣鋁門窗年產量從10年前37萬826公噸逐年攀升，至2024年全年產量已達56萬152公噸，銷售也同樣走高，從2013年的90億元到去年達158億元，今年前三季累計129億元，預估全年可達180億元新高。

日本百年品牌YKK集團從鋁製拉鏈到鋁門窗，展現多角化經營，36年前旗下YKK AP建材事業進入台灣市場，將日本鋁門窗精緻工藝引進台灣。

YKK AP根據台灣氣候環境研發出1500Pa超高水密窗，更在台北設立台灣總部，在桃園楊梅設立製造工廠，深耕台灣市場，目前在高端住宅市場市占率達七成。

台灣YKK AP董事長安田典生指出，進入台灣市場起因是取得台北站前新光人壽大樓工程案，目前客戶包括潤泰、璞真、冠德（2520）、新美齊（2442）、大陸、聯聚、寶輝及龍寶等。

