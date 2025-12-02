永虹斥資1.675億取得銓瑞複材近四成股權 「材料+成型」垂直整合布局

永虹先進（6618）董事會2日通過，投資1.675億元取得銓瑞複材成型公司近四成股權，正式啟動「材料+成型」垂直整合布局；同時先前取得歐洲航太複材大廠Syensqo標案，首批逾千萬元訂單也於12月起正式出貨，可望有效挹注營收及獲利。

永虹先進董事長吳家幸表示，此次投資銓瑞複材成型公司，將可提供國際客戶從碳纖維材料、碳纖維板材到複材成型加工的完整解決方案，全面提升產品附加價值，亦有助公司在未來大型國際標案中取得更具優勢的競爭地位。

董事會也宣布，將成立IPC（工業電腦）公司，切入AIoT產業鏈。吳家幸說，旗下航太級熱塑碳纖複材具備輕量、高強度、耐熱性與可回收特性，2026年初可望導入工控設備、AI邊緣運算、無人機與智慧製造等高階應用，擴大材料技術的跨域延伸性。

銓瑞複材成型加工廠原資本額8,000萬元，永虹以每股33.5元認購其500萬股現增案，投資金額1.675億元；增資後，銓瑞複材成型加工廠資本額增為1.3億元，其中永虹持有38.46%股權。

此次投資案，永虹將占銓瑞複材公司近四成股權，以進行產能提升與優化，預計明年第1季完成該公司的收購，而隨著各項成型量能到位，未來碳纖維製品訂單將有望呈現穩健成長，帶動永虹營運進一步提升。

銓瑞複材成型公司座落於台中市神岡區，團隊成員皆來自法國空中巴士供應鏈體系，擁有四大成型技術，包含真空壓力釜、熱壓機、纏繞、VARTM等製程。營業項目為航太產業飛機複材結構件，及無人機碳纖維螺旋槳葉與機構零組件、人形機器人護甲與腳踝關節碳纖維零組件、高階運動器材。銓瑞複材亦規劃未來透過創新板申請IPO掛牌交易。

永虹長期深耕熱塑性碳纖維材料，產品可透過熱塑焊接工藝，減少傳統金屬鉚釘扣件的使用，進一步降低結構重量與成本，符合現代航太產業對環保永續與高效能材料的需求。

吳家幸說，航太、國防無人機與高階工業應用的市場需求持續增長，將成為公司營運三大成長引擎，未來將持續深化與Syensqo及國際夥伴的合作，加速推進國際化布局，進一步擴大市場競爭優勢。