2025縣市幸福大調查／北市 久居意願冠全球

台北市在「2025縣市幸福指數大調查」拿下第五名，副市長張溫德昨（2）日表示，「幸福」就是讓市民得到安心、有希望，透過施政達到便民，在治理上，未來將持續強化城市韌性，並推動淨零生活。

市長蔣萬安昨日在市議會備詢，由張溫德代表出席記者會。張溫德表示，縣市幸福調查是鞭策、也是甜蜜壓力，台北市雖有相對扎實基礎，但也不敢懈怠。

張溫德指出，在今年英國的全球幸福指數城市調查，台北市從全球第46名進步到全球第八名，同時，台北市今年也成為全球最想要長期居住的城市、榮登全球第一；輝達（NVIDIA）台灣總部已決定落腳北士科T17、T18，這些都代表著國際對於台北市的期待跟鞭策、市府團隊時刻不敢懈怠。

張溫德表示，在這樣的基礎下，北市也會努力面對地緣政治、氣候變遷等共同議題。市府投入超過60億元提升防洪韌性，強化台北市的城市韌性，在因應氣候變遷方面，則要推動淨零生活，讓市民在衣食住行育樂都開始改變行為，減少碳足跡。

同時也持續進行北市街區「微整型」，透過整治淡水河水岸跟改善人行空間，台北市持續進行河岸整治跟行人友善投資，讓市民每天都可以感到變化。