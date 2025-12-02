日本鋁門窗大廠YKK集團擴大台灣投資 搶攻百億元商辦、住宅商機

國內鋁門窗市占第一的日本鋁門窗龍頭廠YKK集團，看好台灣商辦市場發展前景，宣布將擴大台灣投資及招募人力，並以類帷幕等產品，搶攻每年上百億元商辦及住宅帷幕、鋁門窗市場商機。觀察經濟部統計，台灣鋁門窗年產量從10年前的37萬826公噸，逐年攀升，至2024年全年產量已經飆升到56萬152公噸，而銷售值部分也同樣走高，從2013年的90億元，到去年達158億元，今年前三季累計129億元，預估全年可達180億元新高。

從鋁製拉鏈到鋁門窗，日本百年品牌YKK集團展現多角化經營，36年前，集團旗下YKK AP建材事業進入台灣市場，將日本鋁門窗精緻工藝引進台灣。YKK AP不僅因地制宜，根據台灣的氣候環境研發出1500Pa超高水密窗，更實徹集團的一貫生產體制，在台北設立台灣總部，以及在桃園楊梅設立製造工廠，明確立下深耕台灣市場的決心，目前在高端住宅市場直衝七成市占率。

台灣YKK AP董事長安田典生談起當時進入台灣的契機，起因是以國際標取得台北站前新光人壽大樓工程案，36年來一路成為台灣高級住宅指定的配置，客戶包括潤泰（8463）、璞真、冠德、新美齊、大陸、聯聚、寶輝及龍寶等。

安田典生強調，YKK AP堅持在台原廠直營的模式，不僅擁有多名日籍外派技術人員在台服務，更能即時對應台灣客戶需求，在售後服務上皆提供保固和原廠維修團隊。

台灣YKK AP總經理張國安預期，今年集團在台營收有5%至10%的成長，即便台灣房市推案放緩，但集團在台高價住宅市占率達七成，除了系列產品品質受到肯定外，更重要的是企業理念與節能減碳的推行。張國安表示，2050年台灣重要的淨零排碳政策，除了在新建案的推行，在台灣也有許多更新與舊換新的市場。另外，政府打住不打商的政策下，助攻商辦市場掀起推案熱潮，商辦類帷幕外牆也是集團鎖定的強攻目標。

張國安分析，這幾年台灣房市規劃坪數有縮小的趨勢，這也意味著對光照、隔音的需求越來越高，對集團來說，反而是機會點。張國安進一步說明，在都市更新的市場中，YKK AP系列產品不僅強調氣密性、水密性與隔音，也配合新型態玻璃增強隔熱性與美觀性，在致力提升住宅品質中絕不妥協。

其實YKK AP在台的工程實績眾多，北中南不論是商辦或是高端住宅，都已成為市占率最高的日本鋁門窗品牌，知名飯店像是每晚房價上萬的北投日勝生加賀屋、虹夕諾雅谷關等。其中，龍寶建設董事長、FIABCI世界不動產聯合會世界總會會長（2026-2027）張麗莉，更是使用YKK AP長達26年。張麗莉不諱言，與YKK集團的合作可以追溯到2004年「文化臻邸」，皆深獲住戶好評。生產力建設總經理、台灣建築中心顧問張芳民，也指定使用YKK AP高水密鋁窗產品。生產力在台中推出的「似水年華」，堪稱台中第一座智慧化應用先驅指標建案。