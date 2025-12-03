2025縣市幸福大調查／宜縣 生活品質最驚豔

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛。圖／宜蘭縣府提供
宜蘭縣在「2025縣市幸福指數大調查」中排名第四，宜蘭縣政府秘書長吳志宏昨（2）日表示，幸福不是口號，而是生活中的每一件小事，要讓「生活在宜蘭，就是幸福」，打造宜居家園。

宜蘭縣在幸福指數排名上拿下第四名，較去年進步四名，在「居住指標」上，政府統計數據、民意調查雙雙奪下全台第一，成為全台最宜居城市之一。

吳志宏強調，要讓「生活在宜蘭，就是幸福」真正成為縣民的日常感受，而不只是停留在口號與宣傳標語。

吳志宏說，宜蘭縣代理縣長林茂盛的縣府團隊相信，「幸福」其實藏在生活裡的每一個細節，乾淨的空氣、安心的道路、溫暖的照顧、公平的教育、便利的交通，以及一個能讓年輕人願意留下、也願意回來的家園。此次在幸福指數排名前段班，特別是居住指標勇奪全國第一，正是對宜蘭生活品質的肯定。

吳志宏指出，在具體施政上，縣長從多個面向推動幸福治理，包括友善環境與永續治理，結合淨零與智慧環境管理；推動全齡照顧，讓長者安心、家長放心，讓每一位縣民都能被看見；在教育與青年發展方面，持續扎根教育基礎，並協助年輕人在宜蘭築夢，打造可在地就學、就業與創業的環境。

