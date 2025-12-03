2025縣市幸福大調查／嘉市 市政向前再「加一」

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
嘉義市長黃敏惠。記者林俊良／攝影
嘉義市拿下「2025縣市幸福指數大調查」第三名，嘉義市長黃敏惠昨（2）日表示，幸福城市的背後是無數累積與努力，從經濟、觀光到社會進步與市政建設，每項工作都在積累中前進，未來會繼續往前再「加一」，嘉義市雖然很小，但一直很努力，讓小城市可以有大創新。

黃敏惠回顧，嘉義市在2020年首次獲得「幸福城市」肯定時，既感恩又光榮。這些年來，她常問自己「為何市民會感受到幸福？」直到有市民對她說「市長，辛苦了」，她才恍然大悟，這句話其實也意味著「市長，幸福了」。

黃敏惠表示，沒有辛苦，就絕對沒有幸福，幸福的背後是辛苦的累積，沒有奇蹟只有累積，累積就是不斷地「加一（嘉義）」。

她表示，嘉義市進步並非一蹴可幾，而是每個細節、每一步堅持累積而成。從產業升級、文化觀光，到城市治理與基礎建設，市府團隊一步一腳印推進，讓城市不斷向前。

今年嘉義市也面臨多項重大挑戰，像是7月時的丹娜絲颱風，在關鍵時刻獲得其他縣市的協助，展現城市間攜手合作的力量。黃敏惠強調，「幸福台灣」不是單一縣市的幸福，而是所有縣市美好的總和。

提到嘉義的歷史底蘊，黃敏惠說，嘉義市雖然不大，但始終堅韌前行。今年嘉義市將迎來「320加一」，也就是321年的城市博覽會，象徵城市自1704年以來已走過321年，如同一顆歷史與文化交織而成的寶石，持續閃耀。她表示，城市博覽會不只是展望未來，也是一場屬於嘉義人的集體驕傲。

