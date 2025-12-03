快訊

標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

2025縣市幸福大調查／竹市 打造安居科技城

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
新竹市代理市長邱臣遠。記者林俊良／攝影
新竹市代理市長邱臣遠。記者林俊良／攝影

新竹市在2025年縣市幸福指數大調查中拿下第二名，代理市長邱臣遠昨（2）日表示，市府團隊以「零負債、發現金、穩經濟、強社福、拚建設」幸福五環為施政主軸，以穩健節奏與明確城市藍圖，兼顧市民福祉與城市發展，目標打造市民「幸福真永遠」的「安居科技城」。

邱臣遠表示，縣市幸福指數大調查結果是鼓勵也是肯定，但市府不會停下腳步，好的部分持續精進，不足之處繼續加強。

邱臣遠指出，要打造幸福城市，首先要讓財政穩健。市長高虹安上任後，近兩年多來嚴守財政紀律，累計還債達83億元，平均替每位市民減債超過1萬7,000元，將人均負債降低至4,911元，朝2026年首季達到「零負債城市」穩健邁進。

在拚經濟方面，竹市府與民間攜手合作，面對美國關稅等國際經濟變動挑戰，明年將發放5,000元消費金提振內需、活絡商圈，協助市民與產業共同面對挑戰。

此外，市府以「周周有活動、月月有亮點、天天都幸福」為主軸，推出各季主題活動，讓市民及遊客在竹市怎麼玩都幸福，並持續推動購物節與雙城計畫等活動，吸引人潮、帶動營收。去年市府首次舉辦購物節以500萬預算創造54億營業額，今年已累積45億，有望突破60億元。今年市府也將竹市傳統店家全面納入活動抽獎資格，更透過市場加倍券、攤商減免等方式，帶動庶民經濟與就業。

邱臣遠強調，竹市府團隊將持續精進政策、扎實回應市民期待，以市民福祉為依歸，攜手打造讓市民幸福真永遠的「安居科技城」。

