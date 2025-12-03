2025縣市幸福大調查／台東 慢經濟開花結果

台東縣在「2025縣市幸福指數大調查」中勇奪冠軍，是此調查14年來首度奪冠。台東縣長饒慶鈴昨（2）日表示，台東的幸福感不同於大都市，縣府推動「慢經濟」，核心理念在於永續治理，累積點滴幸福感，落實在每一天。

饒慶鈴表示，首次在縣市幸福調查中拿下冠軍，感到非常感恩與榮耀，她認為，這份榮耀屬於每一位陪伴台東、將每一天生活過得更好的縣民。

饒慶鈴說，縣府去年達成「負債歸零」的里程碑，將原本每人負債約2.5萬元全數償清，所省下的資源轉而投入托嬰、長照服務、醫療及偏鄉照顧等民生項目，讓幸福感落實於日常生活中。

饒慶鈴指出，台東縣的幸福感，不同於都會城市，而是透過每天生活中的點滴改變所積累。縣府推動慢經濟，強調「老天爺給什麼、就賣什麼」。例如，藉由熱氣球活動行銷晨曦與朝陽、透過「最美星空」活動突顯台東無光害的夜空與徐徐晚風，以及透過「慢食節」，倡導對土地尊重與細細品味食物的感受，讓在地特色成為幸福的具體展現。

饒慶鈴表示，感謝這幾年各種民意調查的刺激與回饋，讓縣府能以此為依據，了解如何補強指標上的不足，從最基本指標做起，落實各局處的協調聯繫；希望讓每一位縣民和來到台東的旅客，都能在日常生活中感受到美好，共同為台灣創造每一天的幸福。

台東縣今年異軍突起，首度在「2025縣市幸福指數大調查」中勇奪冠軍，更在民意調查的四大關鍵指標上稱霸。