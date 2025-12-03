2025縣市幸福大調查／台東第一 竹市彰縣大躍進

經濟日報主辦「2025縣市幸福指數大調查」昨（2）日公布結果，由台東縣勇奪冠軍，新竹市拿下亞軍，第三到第五名依次是嘉義市、宜蘭縣、台北市。最佳進步獎為彰化縣與新竹市，較去年進步七名。

地方政府施政滿意度由嘉義市奪冠，台東縣第二，第三至五名依序為嘉義縣、桃園市、台中市。

此次調查由經濟日報主辦，協辦單位包含永慶房產集團、台灣大哥大（3045）、中華航空、和泰汽車、冠德企業集團、中保科技集團及京元電子。

縣市幸福大調查今年邁入第14年，經濟日報社長劉永平表示，希望讓這份調查報告成為各縣市共同檢視的重要指南，相信一座城市的成功，除了經濟指標，更重要的是「每一位居民是否能在生活裡找到屬於自己的幸福感」，因為城市進步不只看數據，更要看人心。這項調查綜合客觀政府統計數據與主觀民意調查結果，今年民意調查共15,275位有效樣本，是全台最大的幸福民調。

今年縣市幸福指數第一名是台東縣，不但進步五名，更是調查14年來首度登頂。

台東縣在民意調查表現突出，位居全台第一，民調各項指標中，工作狀況、環境品質、健康狀況、個人安全滿意度等四項指標皆拔得頭籌；政府統計數據方面，則以環境指標冠居全台，表現最佳。

第二名為新竹市，名次進步七名，同時是最佳進步獎，在政府統計數據排名第二、民意調查結果排名第五，兩者表現俱佳。政府數據表現優異項目包含收入、健康、教育等指標，民意調查方面，市民對家庭經濟、教育成就等面向最滿意。

第三名為嘉義市，連續六年都位居本調查前四名。政府統計數據以教育表現最佳，居全台第三；民調部分，政府作為表現優異，居全台第一，居住條件、環境品質、家庭經濟、健康狀況滿意度，均位居全台前三名。

第四名是宜蘭縣，較去年進步四名，同樣也是政府統計數據、民意調查結果表現「雙優」，都分別拿下全台第四。政府統計數據以居住表現優異，奪得全台第一；民調結果亦以居住條件指標拿下全台第一。

第五名為台北市，在政府統計數據領先全台，其中包含收入、健康、教育皆為全台之冠；民意調查則以家庭經濟、教育成就表現最佳，均位居前五名。

「2025縣市幸福大調查」編制架構參考經濟合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」，調查引用政府統計數據資料來自主計總處、環境部、內政部對縣市相關統計；民意調查於2025年9月3日至10月27日間，以電話訪問20歲以上民眾，全國22縣市共15,275位有效樣本，除連江、金門外，其餘20個縣市抽樣誤差在正負3.6個百分點內。