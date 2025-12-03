2025縣市幸福大調查／中市 三主軸推進幸福

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
台中市長盧秀燕。

台中市今年獲得地方政府施政滿意度第五名，台中市副市長鄭照新昨（2）日表示，幸福就是「對於現狀滿意，也看得到未來」，外地居民願意在台中落地生根，本地市民也能安心深耕，這正是城市前進的核心力量，將持續以人本、健康與永續為施政主軸。

鄭照新指出，市府施政的核心始終是「以人為本」，不論是年輕人在台中就業、成家，或是從出生到老年的各種需求，市府都希望逐項補齊、逐步滿足。他提到，台中社會住宅目標已提前達標達1萬戶，並針對年輕夫妻加碼提供延長入住年限等措施，讓育兒、就業與居住的壓力得以舒緩，打造更完整的成長環境。

除居住外，重大建設也是提升城市競爭力的關鍵。鄭照新說，中台灣為擁有工具機、手工具、半導體等產業重鎮，會展中心的啟用對產業鏈整合與國際接軌具有重要意義。

此外，今年「綠美圖」也正式啟用，將市立圖書館與美術館整合為一座大型文化地標，為市民提供更豐富的精神生活

而市府推動的「野餐日」，讓各大公園成為市民共享的都市綠洲；而海線海洋館歷經多年建設後，也正式對外開放，並與桃園合作引進企鵝展區，象徵跨縣市之間良好的交流關係。

談及城市發展，鄭照新表示，今年台中市面臨了許多挑戰，包含美國關稅對產業造成壓力、非洲豬瘟威脅等，然而在多項考驗中，市府與市民站在一起，共同面對挑戰，反而更讓成果顯得珍貴。

鄭照新表示，台中市將持續以人本、健康與永續為施政主軸，讓幸福不只成為排名，而是每位市民每天都能感受到的真實生活。

