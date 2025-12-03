2025縣市幸福大調查／桃市 四面向加速建設

桃園市長張善政昨（2）日表示，桃園是六都中人口成長最快的城市，他並形容這是桃園市的「happy problem」。

上任以來的施政面臨不同面向的任務，當務之急是顧好教育、婦女發展、幼兒照顧與興建醫院等面向；長遠而言，包括增建學校、捷運等交通路網擘劃等，都必須同時進行。

經濟日報「2025年縣市幸福指數大調查」中，桃園市在「地方政府施政滿意度」以75.7%站上六都第一；幸福指數則以58.38位列六都第二。

張善政認為，不管是幸福指數還是施政滿意度，沒有最好，只有更好。每個城市都有自己的挑戰，但透過各項指標與滿意度調查，能給各縣市很好的定位，檢視自己哪些地方做到，哪些地方還需要加強，也期盼各縣市攜手讓台灣更好。

他指出，桃園是六都人口成長最快的城市，同時也是工業大城，儘管勞工人數眾多，但勞工薪資並不理想。故上任之初，執政的首要任務便讓勞工沒有後顧之憂，而要照顧好家庭，教育得先顧好。對此，桃園率先實施國中小免費營養午餐、代理教師全聘期等政策，不僅其他縣市效法，最後中央跟進成為全國規定，至於成立全台第一個婦幼發展局，也是為了提供最直接的政策服務。

張善政說，桃園的醫療資源非常缺乏，六都裡面唯一沒有市立醫院的便是桃園。經過積極推動，桃園市立醫院即將成立，也已選址完畢，明年就要開始推動。此外，捷運建設也如火如荼進行，目前還有15條線正在規劃中。加上因應人口移入，也須額外新建八所學校。上述建設讓市府面臨龐大的財政壓力，但都是為了讓市民吃下一顆定心丸，得以安心居住在桃園。