2025縣市幸福大調查／嘉縣 拚農工科技大縣

嘉義縣今年獲得地方政府施政滿意度第三名，嘉義縣副縣長劉培東表示，這是縣民對縣長翁章梁及團隊七年來努力的肯定。在縣府積極推動下，成功將農業大縣轉型為「農工大縣」，並持續朝「農工科技大縣」邁進。

劉培東表示，縣府上任之初即透過村里大調查了解縣民需求，並設立每周召開一次的高峰會，讓各單位報告重要議題，並當場決策處理，展現團隊解決問題的努力與效率。

劉培東指出，嘉義縣以往被定位為農業縣，擁有嘉南平原核心「台灣穀倉」的榮耀，而在縣府積極推動下，更成功將農業大縣轉型為「農工大縣」，並持續朝「農工科技大縣」邁進。

針對產業布局，縣府也力拚產業轉型，劉培東表示，台積電（2330）相關設備已進駐嘉義，準備啟動生產，嘉義華泰名品城也即將動土，同時更積極推動無人機產業鏈發展。他強調，這些都是嘉義縣透過農工科技並進，重新找回尊榮與榮耀的具體作為。劉培東表示，嘉義縣接下來將陸續推出12月的「2025高山茶都-嘉義博茶會」、明年元旦的「阿里山日出印象音樂會」、3月的台灣燈會，以及4月的全國中等學校運動會等大型活動，藉此與大眾分享嘉義縣的蛻變，期盼讓嘉義人重新找回家鄉的榮耀感。