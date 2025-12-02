風機葉片再生新典範 上緯、興大打造全球第一支全回收碳纖維球拍

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
上緯投控總經理蔡孝德（左）贈送風機葉片再生羽球拍給興大校長詹富智（右）。記者宋健生／攝影
上緯投控總經理蔡孝德（左）贈送風機葉片再生羽球拍給興大校長詹富智（右）。記者宋健生／攝影

上緯投控（3708）與國立中興大學2日共同宣布，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄風機葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結合興大循環經濟研究學院的獨創技術，製成全球第一支「再生碳纖維羽球拍」，後續發表會中，上緯集團由總經理蔡孝德代表，贈送100支「再生碳纖維羽球拍」給中興大學，象徵永續理念將透過運動與教育落實深耕，也是廢棄複合材料高值化應用的成功典範。

蔡孝德指出，風力發電使用的巨型風機葉片，以往除役後多採焚燒或掩埋處理，不僅造成環境負擔，更浪費了寶貴的碳纖維資源。上緯投控與中興大學落實循環經濟概念，製成全球第一支全回收碳纖維球拍，極具指標意義，同時商機可期。

蔡孝德表示，風機葉片回收的最大挑戰，在於風機葉片堅固的複合材料結構，上緯獨家研發的「微波熱裂解技術」，能專門且精準地處理葉片結構中的「碳纖維拉擠碳板」。相較於傳統熱裂解法，此技術革新了回收製程，不僅處理速度更快，且能耗顯著降低，在回收效率與節能減碳上，實現了雙重突破。

回收只是第一步，「高值化應用」才是永續的終極目標。為此，上緯投控與中興大學循環經濟研究學院副教授沈銘原副所帶領的研究團隊展開密切合作。沈銘原表示，團隊的關鍵突破，在於跳脫傳統碳纖維產品慣用的「熱壓成型」思維。傳統羽球拍多採熱固性複合材料（碳纖維結合環氧樹脂）製成，雖輕盈強韌，卻有著不可回收的缺點。

沈銘原帶領團隊跳脫傳統「熱壓成型」思維，運用「再生碳纖維改質」與「再生碳纖維補強熱塑複材混練造粒」兩項專利技術，成功開發全球首支射出成型的專業級複合材料羽球拍。這支球拍不僅在碳排上極具優勢，整支球拍（包含再生纖維與熱塑性樹脂）未來均可再次回收利用，在保有球拍機械特性的前提下，真正實現了符合ESG訴求的「全綠色DNA」。

