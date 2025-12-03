2025縣市幸福大調查／嘉市施政滿意度 蟬聯冠軍

快訊

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

經濟日報主辦「2025縣市幸福指數大調查」，在民調項目中的「地方政府施政滿意度」中，由嘉義市蟬聯冠軍，滿意度81.2％；台東縣第二，滿意度為80.7％；第三名為嘉義縣，滿意度為76.5％；第四名為桃園市、滿意度為75.7％；第五名為台中市，滿意度為74.2％。

其中，包括嘉義市、嘉義縣、桃園市、台中市等四縣市，去年也都名列前五名，台東縣在今年調查中，一舉奪得亞軍。

至於六都施政滿意度，依序為桃園市75.7％、台中市74.2％、台北市73.2％、新北市70.7％、高雄市66.5％、台南市59.5％。

嘉義市長黃敏惠以全齡共享、世代宜居為目標，並以西區大發展、東區大進步為雙引擎，努力打造共好、共享永續宜居城市。

台東縣長饒慶鈴以「施政慢經濟、縣府快效率」為主軸，建立屬於台東的城市辨識度，讓縣民幸福大升級。

嘉義縣長翁章梁以高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展為核心，使嘉義縣蛻變轉型為農工科技大縣。

桃園市長張善政以「幸福城市、共好桃園」為施政願景，從交通、醫療、育兒到產業轉型全方位落實政策。

台中市長盧秀燕則從便捷交通、活水經濟等九大幸福方程式著手，將市民需求視為城市治理的出發點。

