皇將接獲台中地院民事判決 強調與現任經營團隊無關將提上訴

皇將科技（4744）針對2日接獲臺灣臺中地方法院民事判決，基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，特別發布澄清聲明，表示此案為17年前的前任負責人楊勝輝，與當時主管職務楊建夫的歷史交易爭議，與現任經營團隊無關。

皇將強調，目前財務及業務運作正常，並無重大影響；公司向來重視公司治理，且為基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，已委任律師辦理相關法律程序，並將依法提起上訴及必要因應。

本案爭議源自民國97年，前任董事長楊勝輝與當時主管職務的楊建夫（楊芥夫）之私人公司購併契約，以及後續雙方另行簽署之合作開發契約一事。

皇將強調，現任經營團隊於103年起接手經營，並非現任經營團隊簽署或主導，且財務及業務運作正常，並無重大影響。

皇將表示，公司向來重視公司治理，不僅接獲判決書第一時間進行重訊公告，亦已取得與此案件相關的資料，發現多項重大疑點與矛盾，將依法採取提起上訴程序。

因此，針對法院一審以程序上規定為理由，而未審酌公司關鍵法律主張，對於公司所主張攸關公司治理之公司法第185條第1項第3款未進行實體審理，公司深表遺憾。

皇將並表示，公司將再次依據公司法第185條第1項第3款合理主張：重大投資或併購行為應經董事會及股東會決議，未經決議者為無效。

同時再蒐集整理相關證據依法提起上訴，也對前任負責人楊勝輝及當時主管職務的楊建夫提起背信之刑事自訴，現由臺灣臺中地方法院審理中（案號：114年度自字第33號），以維護公司與股東權益。

皇將表示，公司已啟動完整因應措施：除了法律行動、治理檢討，亦同時評估相關法律費用及責任準備金。

針對公司與楊勝輝應連帶給付原告232萬8,309美元，及自107年9月6日起至清償日止，按年息計算5%利息，訴訟費用由公司與楊勝輝連帶負擔百分之99，其餘原告付擔一事，公司已就本案進行財務面之審慎評估。

皇將說，將依IFRS國際會計準則及主管機關相關規範，於必要期間提列適當之準備金，以符合審慎會計原則。此舉目的在確保財務資訊的真實與透明，亦展現公司在面對歷史遺留爭議時，仍堅守專業與負責任的治理態度

皇將再次強調，本案屬前任管理階層時期的舊案，並未對本公司目前營運造成影響。現任經營團隊持續穩健推進研發、製造與全球市場布局，各項業務均按計畫正常進行。

皇將繼完成韓國CHANGSUNG軟膠囊設備商併購後，已具有涵蓋錠劑、軟膠囊、包裝、檢測及無菌針劑充填等完整製藥設備產品線，並且為大永無菌充填設備的全球代理，未來將以「整廠解決方案供應商」定位，加速拓展北美、印度、歐洲、中南美洲等全球市場。

隨著全球藥品與保健食品產業持續擴大，製藥自動化及無菌製劑需求提升，加上皇將近日海外訂單回溫與營運改善，公司對未來持審慎樂觀態度。

展望未來，皇將表示，將持續推動技術升級、加強全球布局與市場占有率表現，助力公司未來營運穩健成長動能，並為全體股東創造長期價值。