管理前哨站／超越…穩立不敗之地

今年以來國際政經局勢產生重大變化，造成國際關係緊張，關稅貿易戰開打，升高企業經營的不確定性。如果要挑選一個字或一個詞，代表今年企業經營的氛圍，「超越」一詞可以給企業帶來很有意義的激勵與試煉。

超越有兩層意義，第一是個人層面超越自己，第二是組織層面超越競爭者。超越自己才會有進步、成長的機會，超越競爭者才會有精進、發展的空間，贏得競爭的勝算。

一、超越自己

人們喜歡過安逸的生活，習慣坐享歡樂的日子，不喜歡挑戰艱難工作與目標，忘記超越自己的重要性，以致一直停留在原地踏步，不進則退，任人輕易的超越你。超越自己需要養成堅定不移的定力，堅持自我挑戰的勇氣，無論是學習新知識，研究新技術，嘗試新方法，熟悉新環境，歷練人際關係，都必須抱持學而時習之的態度，溫故學新，永不停歇，使今天的我比昨天的我更進步，明天的我要超越今天的我。

超越自己要講究方法，不是光說不練就會有成效。唐朝詩人顏真卿的勸學篇曰：「三更燈火五更雞，正是男兒讀書時；黑髮不知勤學早，白首方悔讀書遲」，四句千古名言，激勵世人勤勉向學，用功讀書。讀書是超越自己的核心動力，拜現代科技進步之賜，讀書的途徑很多，方法層出不窮，不一定要夜以繼日，不眠不休，但是學習絕對不能停。學習一旦停擺，落伍馬上接踵而來，一旦出現落伍，要迎頭趕上就非常辛苦。

台北市行天宮關聖帝君傳世明訓云：「讀好書，說好話，行好事，做好人」，言簡意賅的12字，道盡行善、做人、做事的最高要旨，明白指出行善、做人、做事，從讀好書開始，道理淺顯，發人深省。

諺語曰：「萬般皆下品，惟有讀書高」。讀書是人們力求進步最簡單的方法，也是超越自己最有效的秘訣，更是出人頭地，光耀門楣最直接的途徑。超越自己的方法很多，讀書只是其中的一環，也是最簡單的一種途徑。

二、超越競爭者

企業經營就是一場永無止境的競爭，只有不斷地超越競爭者，進而拉長與競爭者的差距，企業才能永遠立於不敗之地。企業超越競爭者，植基在組織學習的堅實架構上，也就是建立在企業人超越自己的基礎上，企業人有進步，組織成員共同成長，彙集成超越的大動力，企業才能持續向上發展。

有一家知名顧問公司的廣告這樣說：「你知道你的競爭者昨晚學到什麼新知嗎？」學到新知表示比別人洞燭先機，領先一步，加上技高一籌，靈活應用，才能超越競爭者，超越競爭者就是贏得競爭的最佳明證。

企業競爭是一場永無止境的全面性作戰，企業各功能必須健全發展，各管理功能均衡相輔，提升戰力，全方位出擊，才有脫穎而出的機會。現代競爭者都不是省油的燈，大家都胸有成竹，戰戰兢兢，來勢洶洶，都想在競爭舞台上爭得一席之地。企業持續進步，領先競爭者，才不會被競爭洪流淹沒。

科技新知，日新月異，經營知識，一日千里。企業人超越自己，挑戰自己，表現優異，獲得信任。企業超越競爭者，勝過競爭者，獲得顧客青睞、支持，才能贏得社會肯定、好評，進而在競爭中穩穩立於不敗之地，誠如中華電信的廣告說:「永遠走在最前面」。