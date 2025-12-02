智慧經營／憶聲電子董事長彭亭玉 333戰略 打造成長曲線

面對全球政經環境的高度不確定性，企業的營運與發展正遭遇嚴峻考驗。因應關稅、匯率波動與地緣政治等變動因素夾擊，憶聲電子（3024）董事長彭亭玉明確啟動了被視為企業「自救與革新」的「333轉型戰略」。

品牌經營 聚焦剛性需求

彭亭玉認為，在所有大環境趨勢都指向保守甚至下修時，經營者必須擁有壯士斷腕的勇氣，做出「重大決策」，短期內放棄眼前的業績，將心力專注於布局長期的「輕資產、高毛利」核心能力，為企業打造一條具備「剛需」特性的第二成長曲線。

彭亭玉說明，品牌經營的「重大決策」，這需要經營者「集中力量賭一把」的魄力。她坦言，歌林（Kolin）品牌過去專注大家電銷售，但在台灣社會老少化、少子化，以及房市政策壓抑等多重因素夾擊下，傳統經營模式已是舉步維艱。

「這個決定是很困難的，我們等於是決定放棄掉大家認為看得到的業績，」彭亭玉強調。因此，憶聲董事會取得共識，決議讓歌林品牌由產品銷售徹底轉型為品牌經營，其核心思維就是追求「輕資產、高毛利」。

具體做法是深化品牌授權、擴大合作，並鎖定市場主流的小宅趨勢、新世代消費及單身經濟崛起下的小型家電領域。她相信，儘管短期內可能影響營收，但從中長期來看，這種降低資產負擔的輕資產模式，才是最能結合台灣市場結構、提升公司獲利能力的唯一道路。

在變動的大環境中，彭亭玉將目光投向仍處穩定增長的車用電子市場，並將其定位為集團的第二成長動能，目標是明年達到雙位數的業績增長。

她強調，「車電的需求一直都存在，而且也持續穩定發展。人不可能不開車，不可能不靠交通工具移動，這是一個剛需。」憶聲車用電子事業以深厚的30年基礎，主攻特殊運用市場，避開傳統乘用車的紅海競爭，鎖定高規格、高毛利的利基市場。

跳脫紅海 瞄準利基市場

這些特殊應用包括影音體驗（Marine、Power Sport、RV、古董車）與行車安全（Heavy Duty、農耕機、商用車），並因應高齡化社會增長高爾夫球車（GC/LSV）市場。她指出，這些利基產品必須適應極端環境，屬憶聲強項，尤其亞太露營房車市場正以9%到10%高速擴充。

對於集團第三大事業體「資產活化」，彭亭玉表示，儘管房地產市場受政府政策及政經衝擊，憶聲仍堅持「穩增長、講回報、高效益」的策略。台灣智匯園區第2期工程預計2026年下半年交屋；位於江、浙交會處的上海物流倉儲，目前出租率穩定保持在96%的高水準。

總結而言，憶聲在彭亭玉的帶領下，以「333轉型戰略」為核心。這項策略的精髓，就是在面對大環境的不確定性時，有魄力做出戰略轉變，有智慧地在利基市場找到長期穩定的剛需，並以謹慎態度確保資產回報，最終目標是為企業在下一個世代重建一座可持續仰望的高獲利之山。