向榮生技慢性腎臟病真實世界數據研究 獲國際期刊發表

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上市生技股向榮生技（6794）研發成果再傳捷報，該公司2日表示，已完成第I/II期臨床試驗的慢性腎臟病新藥ELIXCYTE-CKD，其臨床數據與真實世界治療成效的比較研究，獲國際期刊Clinical and Translational Science刊登，研究顯示公司ELIXCYTE幹細胞治療可顯著延緩晚期慢性腎臟病患者的疾病進展。

本研究採用雙和醫院與台北醫學大學附設醫院資料庫，從2萬4,687筆病歷中篩選出170位接受常規腎臟病治療的患者，與34位參與向榮生技幹細胞臨床試驗的患者進行配對比較分析。研究結果顯示，接受常規治療組的患者，其腎功能指標(eGFR)以圖表顯示一年平均下降18.37%；相較之下，接受ELIXCYTE®幹細胞治療的患者，eGFR僅下降3.97%，兩組差異達統計顯著水準(p<0.05)。

值得注意的是，在臨床試驗中腎功能穩定性表現最佳的劑量組，患者的eGFR在一年追蹤期後仍呈現3.14%的上升。對於不可逆的慢性腎臟病，此結果有機會為晚期腎臟病患者帶來治療新選擇。

向榮生技治療慢性腎臟病的臨床案已完成第I/II期試驗結案審查，並於今年3月獲得美國FDA「快速審查(Fast Track)」資格認定，顯示FDA對ELIXCYTE-CKD創新療法的認可。根據衛生福利部統計，台灣洗腎率居全球之冠，慢性腎臟病市場需求龐大，向榮生技將持續推動後續臨床試驗，朝新藥上市目標邁進。

