仁新LBS-008新藥三期臨床報捷 子公司Belite完成上限4億美元募資

仁新（6696）2日代子公司Belite Bio, Inc公告，美東時間12月1日成功完成一輪公開發行現金增資。本次增資之每股發行價格為154美元（約新台幣4,829元），除發行2,272,727股美國存託股票，募得約3.5億美元（約新台幣110億元）外，Belite同時授予承銷商超額配售權利，於承銷合約簽訂之日起30日內得以相同發行價格追加認購上限達340,909股之美國存託股票。

仁新表示，若超額配售權利獲承銷商全數執行，總募集金額將提高至4.025億美元（約新台幣約126億元）。此次募集資金將用於商業化準備、產品線開發與擴張，以及充實營運資金與其他一般公司用途。

本次募資陣容橫跨國際大型證券商與頂尖生技專業基金，由Morgan Stanley、Leerink Partners、BofA Securities、Cantor與H.C. Wainwright & Co.共同推動募資順利進行。本次公開發行預計於美東時間12月3日左右完成交割，惟仍須滿足慣例成交條件。

仁新表示，Belite今年已完成多次巨額募資，且募資規模屢創新高。此次更在LBS-008新藥三期臨床解盲不到12小時內，以Belite美東時間12月1日之收盤價（不折價）發行，當日迅速完成上限高達4.025億美元的現金增資，再次刷新紀錄，顯示LBS-008（Tinlarebant）解盲之關鍵性數據非常亮眼，深獲美國資本市場強力買單，也展現Tinlarebant在罕病眼疾治療領域之潛力及其市場前景不容小覷。

本次募資象徵商業化準備已揭開序幕，隨著Tinlarebant解盲成功，Belite將以最高效率推動新藥上市與後續全球市場布局，讓臨床成果真正轉化為實際市場價值。