三接涉浮報百億工程費 中油：尊重、全力配合調查

針對近日外界關切三接工程有關案件，法務部廉政署於今日同步至中油公司暨所屬相關單位執行搜索，並以證人身分請中油公司同仁至該署接受詢問。對於司法機關依法行使職權，中油表示，一向尊重並全力配合，並已於搜索同時提供所需資料與協助，期能儘速釐清案情，澄清相關疑義。

中油表示，本次搜索涉及事項，尚待司法程序釐清，中油公司將本於毋枉毋縱之立場，配合司法機關進行後續調查。