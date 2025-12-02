快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

聽新聞
0:00 / 0:00

三接涉浮報百億工程費 中油：尊重、全力配合調查

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。圖為中油三接觀塘港。圖／本報資料照片
台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。圖為中油三接觀塘港。圖／本報資料照片

針對近日外界關切三接工程有關案件，法務部廉政署於今日同步至中油公司暨所屬相關單位執行搜索，並以證人身分請中油公司同仁至該署接受詢問。對於司法機關依法行使職權，中油表示，一向尊重並全力配合，並已於搜索同時提供所需資料與協助，期能儘速釐清案情，澄清相關疑義。

中油表示，本次搜索涉及事項，尚待司法程序釐清，中油公司將本於毋枉毋縱之立場，配合司法機關進行後續調查。

中油 廉政署

延伸閱讀

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

參訪中油出磺坑日式宿舍群 蕭美琴：我也要多跟基層互動、多認識地方

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

通霄碳封存場回饋獨厚一里 中油：地礦中心發的

相關新聞

美而快董座廖承豪因社會案件上媒體 發聲明致歉「實感後悔」

上櫃的電商女裝業者美而快（5321）董座廖承豪因日前涉及乘車糾紛與傷害案件被警方通知到案、並以100萬元交保，廖承豪稍早...

三接涉浮報百億工程費 中油：尊重、全力配合調查

針對近日外界關切三接工程有關案件，法務部廉政署於今日同步至中油公司暨所屬相關單位執行搜索，並以證人身分請中油公司同仁至該...

興富發法說會／房市漸回暖 未來3年迎交屋高峰、每年完工量逾700億元

興富發（2542）2日召開法說會，興富發副總經理暨發言人廖昭雄表示，10月房市買氣有好轉跡象，成交率逐漸提升，集團恢復購...

環球購物中心再下一城 奪板橋車站大樓B1東、西兩側商業空間租賃案

第一太平戴維斯顧問團隊協助交通部鐵道局辦理「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商作業，1日完成開標程序...

買氣冷！今年前10月外國人買房僅723筆 恐寫2016年以來新低

房地合一上路後，由於對外國人購屋稅制相對嚴苛，也讓交易量大減，而今年因為房市疲軟；住商機構觀察內政部最新資料，今年至10...

旅天下董事長李嘉寅 看好2026年出境旅遊市場依舊旺

旅天下（6961）董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長，尤其在機票提供數量增加後，旅遊產品組合會更多元、有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。