錢都攜手大同推「大同寶寶鍋」 巨型寶寶棉花糖漂浮湯面超吸睛

台灣兩大經典國民品牌-「錢都日式涮涮鍋」與「大同」攜手推出期間限定『大同寶寶聯名鍋』，共有兩種湯底：《火紅麻奶鍋》與《金黃黍香鍋》，隨鍋附贈一顆巨型大同寶寶造型棉花糖以及一張大同寶寶祝賀透卡，12月8日起熱情開賣，預計將吸引雙品牌粉絲爭相嚐鮮、收藏。

有「國民火鍋」之稱的錢都今年適逢29周年慶，特別攜手以「國民家電」聞名的大同（2371），以大同的吉祥物－大同寶寶為發想，將這位你我都熟悉的小暖男化身為可愛的棉花糖，當他從容的漂浮在美味湯鍋中，既呆萌又吸睛，也為鍋品增添幾分童趣。

聯名鍋有兩種湯底，其中，《火紅麻奶鍋》湯色橘紅飽滿，以麻辣香氣結合溫潤奶香，辣而不嗆、香而不膩，層次豐富、回味濃厚，是嗜辣者不可錯過的冬季熱力首選。《金黃黍香鍋》湯色金黃柔和，口感濃郁甘甜。以香甜玉米濃湯為基底，是大小朋友都無法抵抗的溫暖風味。

凡點錢都x大同寶寶聯名鍋，即可獲得期間限定巨型大同寶寶造型棉花糖。這款特製棉花糖是以超萌的大同寶寶大頭為造型，觸感柔軟有彈性，漂浮在湯面上猶如寶寶正在舒適泡湯，視覺可愛療癒爆表！大同寶寶棉花糖本身帶著淡淡乳香，放進熱湯融化後，更為湯底增添些許甘甜尾韻，給到消費者視覺、味覺、情緒價值多重療癒。