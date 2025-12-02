快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

聖誕節不可少！大倉久和冬季甜點亮相 四大造型蛋糕氛圍感爆棚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
軟萌可愛的麋鹿圓舞曲。大倉久和大飯店／提供
軟萌可愛的麋鹿圓舞曲。大倉久和大飯店／提供

為迎接一年一度的歡樂聖誕與嶄新年度到來，大倉久和大飯店The Nine 烘焙坊推出節慶氛圍滿溢的冬季限定甜點，包括麋鹿、企鵝、聖誕球與聖誕樹等四款造型聖誕蛋糕、潘尼朵尼與聖誕肉桂捲、聖誕圓盒餅乾、聖誕甜語糖果桶、法式軟糖禮盒及備受歡迎的法式國王派，The Nine 烘焙坊以甜蜜香氣迎接冬日最溫暖的祝福、為節慶餐桌增添一份閃亮儀式感。

今年The Nine 烘焙坊特別推出四款限定聖誕蛋糕，以慕斯、果餡與巧克力堆疊細膩層次，寫下2025年甜蜜的冬季童話，打造完美的記憶。其中，軟萌可愛的「麋鹿圓舞曲」售價280元，由花生慕斯與焦糖交織而成的內餡絲滑香甜，白海綿蛋糕柔軟如雪，搭配巧克力奶酪綿密收尾，頂著巧克力做成小角的麋鹿，趴在溫暖的小烤碗裡，看著聖誕花圈等你捧起，一起跳支屬於聖誕的圓舞曲。

「雪映聖誕樹」由綠色巧克力立起一棵迷你聖誕樹，脆餅與薑餅組成樹幹，薄荷奶餡帶來清爽的第一口，接著草莓庫利與草莓慕斯層層堆疊甜酸果香，達克瓦茲藏在內裡增添酥脆驚喜，樹梢上掛著聖誕星與點點白雪，充滿華麗的節慶氣息，售價260元。

「極光之下的企鵝與冰山」售價320元，在極光之下站在香草白巧克力冰山上的小企鵝，由藍柑橘酸奶慕斯在內層融出清新純白的冰原風味，覆盆子庫利以酸甜點亮味蕾，再搭配開心果巴芮脆片與費南雪蛋糕，細緻、豐富的口感，令人想再走進極光之境。

雪之華以聖誕球造型晶亮如雪花飄落，帶著柔和甜度蜂蜜慕斯、白葡萄果凍與柚子奶餡交替散發清香，杏仁海綿、佛手柑果凍與檸檬餅交織明亮酸韻，外層是蜂蜜白巧克力慕斯，再淋上透明的銀色粉光鏡面，口感細緻，如融雪般清新。售價260元。

還有用香料與果香勾勒出聖誕氣息的聖誕麵包，經典的義式潘尼朵尼選用天然酵母長時間發酵，蓬鬆柔軟的麵體融合橙皮丁、葡萄乾與果乾香氣，蜜漬果乾的微酸與甜潤入口猶如冬陽的溫暖祝福在口中綻放；以聖誕圈造型呈現的聖誕肉桂捲（售價210元）則是每年必買的人氣品項，濃郁的肉桂、糖霜與奶油交織出冬季專屬的迷人香甜，麵包口感紮實，更添多層次風味。

為迎接新年的到來，The Nine 烘焙坊同步推出象徵祝福與幸運的法式經典「國王派 Galette des Rois」（8吋售價1080元，1/6片售價200元）；源為每年1月慶祝主顯節（Epiphany）的傳統甜點，但蘊含「與家人朋友分享幸福」的美好寓意，因此也成為聖誕節的必吃甜點之一。

國王派的美麗花紋令人目不轉睛，製作傳統派皮折法相當繁複，如此才能創造出層層酥脆的口感。The Nine 烘焙團隊嚴選食材，以日式職人手法製作山層次分明的純手工千層派，派皮包覆濃郁杏仁奶油餡，入口酥脆香醇、清甜不膩，派面以經典羽葉紋路刻劃，烘焙後金黃耀眼、充滿奶香，一口咬下會外皮發出輕脆的爽酥聲，讓人愛不釋口。

延續法式傳統，國王派特別隱藏一顆象徵幸運的小瓷偶（fève），將幸福藏在派裡，一口咬出好運氣，切開派後咬到小瓷偶的賓客即可戴上The Nine 烘焙坊精心準備的皇冠，象徵新年一整年的好運降臨，讓甜蜜時光增添更多儀式感。

法式經典「國王派」傳統儀式迎接新年好運。大倉久和大飯店／提供
法式經典「國王派」傳統儀式迎接新年好運。大倉久和大飯店／提供
國王派特別隱藏一顆象徵幸運的小瓷偶（fève），將幸福藏在派裡，一口咬出好運氣。大倉久和大飯店／提供
國王派特別隱藏一顆象徵幸運的小瓷偶（fève），將幸福藏在派裡，一口咬出好運氣。大倉久和大飯店／提供

巧克力 甜點

延伸閱讀

入住五星飯店直接送「Jo Malone耶誕限定香氛」！打卡再送全球限量紀念熊

送飛天小女警周邊！阿默蛋糕ｘ飛天小女警「厚餡達克瓦茲、全新波士頓派」開賣 超萌「3款零錢包吊飾」必收藏

手刀搶報！ SOGO聖誕限定「達菲與好友派對」僅此1場 超萌「香港迪士尼20周年拍照小屋」免費拍到飽

影／靜宜大學聖誕點燈 校園內上千師生一片歡呼與掌聲

相關新聞

美而快董座廖承豪因社會案件上媒體 發聲明致歉「實感後悔」

上櫃的電商女裝業者美而快（5321）董座廖承豪因日前涉及乘車糾紛與傷害案件被警方通知到案、並以100萬元交保，廖承豪稍早...

興富發法說會／房市漸回暖 未來3年迎交屋高峰、每年完工量逾700億元

興富發（2542）2日召開法說會，興富發副總經理暨發言人廖昭雄表示，10月房市買氣有好轉跡象，成交率逐漸提升，集團恢復購...

環球購物中心再下一城 奪板橋車站大樓B1東、西兩側商業空間租賃案

第一太平戴維斯顧問團隊協助交通部鐵道局辦理「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商作業，1日完成開標程序...

買氣冷！今年前10月外國人買房僅723筆 恐寫2016年以來新低

房地合一上路後，由於對外國人購屋稅制相對嚴苛，也讓交易量大減，而今年因為房市疲軟；住商機構觀察內政部最新資料，今年至10...

旅天下董事長李嘉寅 看好2026年出境旅遊市場依舊旺

旅天下（6961）董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長，尤其在機票提供數量增加後，旅遊產品組合會更多元、有...

房市冷外國人也在跑 買房少二成、賣房增7%

房市疲軟，住商機構觀察內政部最新資料，今年至10月底為止，外國人「取得」不動產僅723筆，相較去年同期跌幅達24%，但「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。