鼎泰豐2026插旗鳳凰城 大魯閣開出美國首家24小時店型

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞利桑那州因台積電（2330）大幅擴大投資，半導體聚落加速成形，帶動大量工程人才與外來人口湧入，也吸引台灣餐飲品牌積極卡位。鼎泰豐、85度C與歇腳亭等紛紛布局，大魯閣（1432）近日更在當地開出美國首家24小時運動娛樂據點，台式飲食與休閒品牌正全面進軍當地市場。

鼎泰豐目前在美國籌備三家新店，其中鳳凰城店預計2026年開出，有機會成為其在美國的第18家門市，另二家新店則預計落腳加州。八方雲集今年已完成美國加州與德州的雙核心布局架構，現階段也正積極評估插旗亞利桑那州的可行性。

美國市場深耕已久的85度C則早於2022年底在亞利桑那州開出首店，今年第1季再開第二店。公司指出，以美國單店平均日營收約9,000美元計算，亞利桑那兩店表現皆優於平均，顧客不僅包括當地白人與拉丁裔族群，台灣工程師家庭亦形成穩定客群，顯示台式咖啡與糕點深受當地青睞。

手搖飲方面，聯發國際旗下Sharetea歇腳亭自2019年插旗亞利桑那，目前已有兩家店，隨外來人口增加營運持續成長；公司並計畫引進新品牌 UG，加速全美展店。

運動休閒品牌大魯閣近日則在亞利桑那州再下一城，旗下第三家美國棒壘球打擊中心鳳凰城錢德勒（Chandler）11月中旬正式開幕，為當地首家全天候24小時營運場館。今年大魯閣已先後於德州休士頓凱帝及鳳凰城梅薩拓點，此次選址大鳳凰城區成長最快的城市之一，再度擴大美國布局。

美國 鼎泰豐 大魯閣

