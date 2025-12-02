台灣世曦聲明 全力配合中油三接案司法調查
台灣世曦工程顧問公司因中油第三接收站案調查，檢調2日需要進入公司調查，台灣世曦聲明，公司先前已將相關資料提供中油公司。現已進入偵查階段，將全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位指示，提供必要文件與資訊；另經調閱相關過程，並無外傳浮報百億元的情事，將盡力協助釐清案情。
台灣世曦表示，公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，亦期盼透過司法程序釐清事實。目前公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質工程顧問服務。前任董事長施義芳是否接受調查則因其目前未任職於台灣世曦，公司無從表示意見。
