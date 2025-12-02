美而快董座廖承豪因社會案件上媒體 發聲明致歉「實感後悔」

上櫃的電商女裝業者美而快（5321）董座廖承豪因日前涉及乘車糾紛與傷害案件被警方通知到案、並以100萬元交保，廖承豪稍早發聲明表示，媒體報導所述有關11月17日所涉傷害之內容，均為他個人行為，與美而快集團旗下所有公司之財務與業務之經營無關，公司一切營運正常。

他聲明也表示，媒體報導內容並非全部事實，他當日晚間與公司同事共同搭乘優步計程車，下車時因同事與駕駛發生爭執，他上前勸阻時遭攻擊拉扯，自己臉部、手部、腳部等多處挫傷，也已提起傷害告訴。

廖承豪表示，因個人行為占用司法及社會資源，確為不良示範，為此實感後悔並深感抱歉。基於偵查不公開原則，不具體說明案情，靜待司法調查結果並將勇於承擔一切責任。