快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

信義房屋ESG行動落地台東 攜手林保署造林2公頃、記錄逾60物種

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
農業部林業及自然保育署舉辦「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」成果發表會，公布去年首批11件企業的合作成果。信義房屋／提供
農業部林業及自然保育署舉辦「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」成果發表會，公布去年首批11件企業的合作成果。信義房屋／提供

農業部林業及自然保育署1日舉辦「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」成果發表會，公布去年首批11件企業的合作成果。信義房屋與林保署台東分署合作推動ESG造林行動，在台東金峰鄉復育2.14公頃森林，一年來透過生態調查記錄逾60種動植物。今年新增14件媒合案，讓自然碳匯與生物多樣性保育的行動在全台持續擴大。

台東金峰鄉的山坡上，有片約三個足球場大的坡地，是信義房屋與林保署台東分署合作推動的自然碳匯與生物多樣性造林專案場域，這項合作從2024年起持續20年，也是台東地區首批企業參與的ESG林業行動。

林保署自去年啟動「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，讓企業實際參與自然資源管理與生態保育。信義房屋加入後，與台東分署合作復育中低海拔森林，一年來已完成第一階段造林，新種的紅檜與台灣肖楠正向陽生長，並同步展開長期生態調查，掌握復育區內的動植物變化。

造林地分兩塊區域進行，第一塊已完成人工整地與植樹，選用適地適種的紅檜與台灣肖楠，並安排每三個月定期維護。第二塊地勢較陡，經評估後劃為林木經營區、生態保育區與水土保持區，只在經營區種樹，其餘區域保留原始林相，今年10月起開始整地，預計年底完成新植作業。

除了種樹，信義房屋也委託專業團隊進行生態監測，目前已完成四次調查。團隊透過自動相機與穿越線調查觀測山林活動，記錄到超過60種動植物，包括花翅山椒鳥、朱鸝、藍腹鷴、台灣山羌、水鹿、食蟹獴與黃喉貂等保育物種。兩棲爬蟲類方面，調查更記錄到兩種二級保育類物種：橙腹樹蛙與百步蛇。這些資料成為了解森林健康的重要依據，也為後續復育策略提供參考。

近一年的調查中，台灣山羌仍為最常出沒的哺乳類，而以草生地為主的地貌，也吸引大型哺乳類台灣水鹿頻繁現身。特別的是，團隊在自動相機畫面中記錄到三級保育類的黃喉貂追捕山羌的罕見場景。此外，造林地亦出現穿山甲蹤跡，這項重要保育指標顯示環境經造林後逐步恢復，生態鏈正重新活化。

信義房屋表示，造林與維護工作由當地原住民工班負責，他們熟悉地形與氣候，讓整地與植樹更貼近土地的節奏，這樣的合作也創造了地方就業機會，讓青年能夠返鄉參與。生態調查團隊則來自屏東，以專業技術結合在地經驗並與地方居民定期交流調查成果，協助社區理解棲地變化與物種分布，逐步形成在地參與的保育網絡。

未來三年，信義房屋將持續進行補植與刈草，建立長期監測資料，強化山坡地防災與森林復育韌性，公司也參照COP15「30x30」目標，設定2030年前讓營運面積30%達成生物多樣性有效保護，期望在推動淨零排放、聚焦於自然碳匯的同時，也能促進生物多樣性的保育與共榮。

一株株樹苗在金峰鄉的山林間紮根，儲存碳匯，也串起地方社區與自然的連結。隨著更多企業透過ESG專案媒合平台投入行動，企業、政府與社區的合作網絡正逐步擴展。信義房屋表示，ESG不應停留在報告文字，而要從自然保育到企業治理全面實踐，讓永續的綠苗穩定成長。

信義房屋也委託專業團隊進行生態監測，目前已完成四次調查。團隊透過自動相機與穿越線調查觀測山林活動，記錄到藍腹鷳的身影。信義房屋／提供
信義房屋也委託專業團隊進行生態監測，目前已完成四次調查。團隊透過自動相機與穿越線調查觀測山林活動，記錄到藍腹鷳的身影。信義房屋／提供
造林與維護工作由當地原住民工班負責，他們熟悉地形與氣候，讓整地與植樹更貼近土地的節奏，這樣的合作也創造了地方就業機會，讓青年能夠返鄉參與。信義房屋／提供
造林與維護工作由當地原住民工班負責，他們熟悉地形與氣候，讓整地與植樹更貼近土地的節奏，這樣的合作也創造了地方就業機會，讓青年能夠返鄉參與。信義房屋／提供

生態保育 信義房屋 台東

延伸閱讀

綠色轉型 創新引航 共築台灣淨零新未來

科技教父vs.長庚大學教授劉順仁「王道經營會計學」讓企業隱性價值現身

稀有標本聚焦保育！台灣博物館辦「第六次大滅絕」特展

林保署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台 22家企業投入逾8600萬

相關新聞

興富發法說會／房市漸回暖 未來3年迎交屋高峰、每年完工量逾700億元

興富發（2542）2日召開法說會，興富發副總經理暨發言人廖昭雄表示，10月房市買氣有好轉跡象，成交率逐漸提升，集團恢復購...

環球購物中心再下一城 奪板橋車站大樓B1東、西兩側商業空間租賃案

第一太平戴維斯顧問團隊協助交通部鐵道局辦理「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商作業，1日完成開標程序...

買氣冷！今年前10月外國人買房僅723筆 恐寫2016年以來新低

房地合一上路後，由於對外國人購屋稅制相對嚴苛，也讓交易量大減，而今年因為房市疲軟；住商機構觀察內政部最新資料，今年至10...

旅天下董事長李嘉寅 看好2026年出境旅遊市場依舊旺

旅天下（6961）董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長，尤其在機票提供數量增加後，旅遊產品組合會更多元、有...

房市冷外國人也在跑 買房少二成、賣房增7%

房市疲軟，住商機構觀察內政部最新資料，今年至10月底為止，外國人「取得」不動產僅723筆，相較去年同期跌幅達24%，但「...

黃志芳：美國5月天才法案通過後 穩定幣更受國內廠商重視

外貿協會董事長黃志芳今日指出，美國5月通過天才法案之後，穩定幣更獲國內企業重視。而日本與南韓的穩定幣進展比台灣快，值得台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。