智寶搶攻遊戲市場商機 《卡娜赫拉的小動物》繁中版登場

由智寶（7824）參與日本製作委員會所開發的「卡娜赫拉的小動物」全新消除類休閒遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》正式登場！可愛魅力席捲全台，迷倒千萬粉絲的《卡娜赫拉的小動物》在手機上開設專屬飯店啦！繁體中文版於12月2日正式上線，玩家們終於能與「P助與粉紅兔兔」等熟悉角色一起打造專屬的夢幻大飯店，展開療癒滿點的遊戲體驗。喜歡《卡娜赫拉的小動物》的粉絲及熱愛消除類休閒遊戲的玩家千萬別錯過！

為慶祝繁中版本的推出，《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》遊戲官方更推出了獨家「P助與粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」，一定要收藏！「粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」只要透過購買服裝禮包即可獲得；「P助 珍珠奶茶服裝」，則有機會透過轉蛋獲得。

12月更不能錯過特別推出的聖誕節限定活動，即日起，於台灣大哥大APP完成指定任務，即可獲得聖誕節限定服裝，讓粉紅兔兔穿上超可愛的節慶造型陪你共度溫馨節日。而至台灣大哥大隨帳收頁面完成指定任務，還可獲得超豪華虛擬寶物組合：夢幻星星180個、金幣500個、彩色炸彈3個，豐富獎勵限時開放，千萬別錯過。

《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》以滿滿的療癒感為特色，融合「卡娜赫拉的小動物」的經典角色與全新飯店主題，打造屬於玩家自己的夢幻空間。無論是收集可愛造型、體驗趣味消除關卡，或是與好友互訪交流，都能感受卡娜赫拉的小動物世界獨有的輕鬆與溫暖。《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》將於12月2日正式上線，玩家可於App Store與Google Play商店下載，一同展開最可愛的飯店經營冒險。