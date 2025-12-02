快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

智寶搶攻遊戲市場商機 《卡娜赫拉的小動物》繁中版登場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智寶（7824）參與日本製作委員會所開發的「卡娜赫拉的小動物」全新消除類休閒遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》正式登場！可愛魅力席捲全台，迷倒千萬粉絲的《卡娜赫拉的小動物》在手機上開設專屬飯店啦！繁體中文版於12月2日正式上線，玩家們終於能與「P助與粉紅兔兔」等熟悉角色一起打造專屬的夢幻大飯店，展開療癒滿點的遊戲體驗。喜歡《卡娜赫拉的小動物》的粉絲及熱愛消除類休閒遊戲的玩家千萬別錯過！

為慶祝繁中版本的推出，《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》遊戲官方更推出了獨家「P助與粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」，一定要收藏！「粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」只要透過購買服裝禮包即可獲得；「P助 珍珠奶茶服裝」，則有機會透過轉蛋獲得。

12月更不能錯過特別推出的聖誕節限定活動，即日起，於台灣大哥大APP完成指定任務，即可獲得聖誕節限定服裝，讓粉紅兔兔穿上超可愛的節慶造型陪你共度溫馨節日。而至台灣大哥大隨帳收頁面完成指定任務，還可獲得超豪華虛擬寶物組合：夢幻星星180個、金幣500個、彩色炸彈3個，豐富獎勵限時開放，千萬別錯過。

《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》以滿滿的療癒感為特色，融合「卡娜赫拉的小動物」的經典角色與全新飯店主題，打造屬於玩家自己的夢幻空間。無論是收集可愛造型、體驗趣味消除關卡，或是與好友互訪交流，都能感受卡娜赫拉的小動物世界獨有的輕鬆與溫暖。《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》將於12月2日正式上線，玩家可於App Store與Google Play商店下載，一同展開最可愛的飯店經營冒險。

智寶 遊戲

延伸閱讀

高雄青年化身「點心志工」烘焙做公益 手作餅乾傳愛家扶中心

入住五星飯店直接送「Jo Malone耶誕限定香氛」！打卡再送全球限量紀念熊

有人持刀闖東京迪士尼海洋飯店 日警追查逃逸男子

桃園機場第三航廈北廊廳試營運 有望聖誕節前正式啟用

相關新聞

興富發法說會／房市漸回暖 未來3年迎交屋高峰、每年完工量逾700億元

興富發（2542）2日召開法說會，興富發副總經理暨發言人廖昭雄表示，10月房市買氣有好轉跡象，成交率逐漸提升，集團恢復購...

環球購物中心再下一城 奪板橋車站大樓B1東、西兩側商業空間租賃案

第一太平戴維斯顧問團隊協助交通部鐵道局辦理「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商作業，1日完成開標程序...

買氣冷！今年前10月外國人買房僅723筆 恐寫2016年以來新低

房地合一上路後，由於對外國人購屋稅制相對嚴苛，也讓交易量大減，而今年因為房市疲軟；住商機構觀察內政部最新資料，今年至10...

旅天下董事長李嘉寅 看好2026年出境旅遊市場依舊旺

旅天下（6961）董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長，尤其在機票提供數量增加後，旅遊產品組合會更多元、有...

房市冷外國人也在跑 買房少二成、賣房增7%

房市疲軟，住商機構觀察內政部最新資料，今年至10月底為止，外國人「取得」不動產僅723筆，相較去年同期跌幅達24%，但「...

黃志芳：美國5月天才法案通過後 穩定幣更受國內廠商重視

外貿協會董事長黃志芳今日指出，美國5月通過天才法案之後，穩定幣更獲國內企業重視。而日本與南韓的穩定幣進展比台灣快，值得台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。