新代集團攜手板金產業生態系 打造自動化與人機協作新典範

智慧製造解決方案領導廠商新代科技（7750），今日與台灣板金經營協會共同舉辦板金產業轉型專場活動，並由台灣雷射鈑金發展協會及永續企業協辦，攜手推動台灣板金產業導入智慧製造與永續生產技術，加速整體產業升級。

新代表示，台灣板金產業長期以高精度加工見長，但在面對國際競爭、人工短缺、能源成本上漲及供應鏈轉變等挑戰下，智慧化、自動化與綠色製造已成為轉型關鍵。新代集團運用其深厚的研發實力及自動化整合技術，協助產業打造更高效率、更穩定且符合永續趨勢的生產模式。

新代集團正鉑雷射總經理陳政嚴表示，板金業是台灣製造的重要基礎。我們希望透過技術共享與跨域合作，協助產業在全球市場中保持競爭優勢，並以智慧製造實現永續價值。此次活動不僅是技術展示，更是產業交流與策略推動的關鍵里程碑。

台灣板金經營協會理事長劉明杰則說，面對工業 5.0 的浪潮與人工短缺的挑戰，我們必須跳脫傳統思維。本次協會與新代集團的深度合作，正是為全體會員打造一個「低成本智慧製造」的實踐路徑，讓自動化與人機協作成為解決現場痛點的關鍵。我們的目標是，讓板金業不再只是「工業之母」，而是成為「智慧永續的領航者」，共同擘劃與打造高附加價值的未來智慧製造生態系。

台灣雷射鈑金發展協會理事長王文義表示，「雷射加工已成為提升精度與彈性的核心技術，而智慧製造更是讓產線具備即時監控、彈性調度與能源最佳化的重要基石。本次與新代科技及板金經營協會共同合作，希望透過實務案例、技術分享與跨域整合，加速產業朝自動化與低碳化邁進。我們期待協助更多中小企業降低轉型門檻，讓台灣鈑金產業在工業 5.0 的潮流下，持續培養具國際競爭力的工程人才；同時，也期盼藉由這樣的專業交流平台，串聯供應鏈夥伴，共同開創台灣雷射鈑金的新價值。」

永續企業執行長林原正也強調，當全球製造都必須進入在地化的階段，雖然全世界都在防堵紅色供應，但卻抵擋不了紅色供應鏈的競爭，大家都必須面臨的如何實現低成本智慧製造並且要在地化，永續企業一貫提倡方法論如何落地，更將此方法協助台灣企業成功導入，進而以LICM (低成本智慧製造)工具讓全球100多家工廠受益，此熱潮正在如火如荼的展開。