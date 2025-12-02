興富發法說會／房市漸回暖 未來3年迎交屋高峰、每年完工量逾700億元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
興富發副總經理暨發言人廖昭雄。記者朱曼寧／攝影
興富發副總經理暨發言人廖昭雄。記者朱曼寧／攝影

興富發（2542）2日召開法說會，興富發副總經理暨發言人廖昭雄表示，10月房市買氣有好轉跡象，成交率逐漸提升，集團恢復購地規劃，至於完工量上，未來3年迎來交屋高峰，每年完工量均達700億元以上。

興富發目前在手案量達4,957.52億元，以台中占比37%最高，金額約1,810.30億元，其次為台南高雄占比31%，大台北占比21%，桃竹占比11%。

談到房市近況，廖昭雄表示，隨著新青安政策適度鬆綁後，觀察10月銷售率回升，出現小陽春跡象，而台灣科技、AI產業發展蓬勃，總經看法正面，各行各業都賺錢的狀態下，房地產不會不好。

價格上，廖昭雄表示，蛋黃區因新案稀缺，供給量少因此房價穩定，部分蛋白區在這一波打房中確實價格有下跌，但整體價格盤整差不多。

完工量方面，興富發今年新屋完工個案共9案，其中2案已100％完銷、5案皆銷售率達八成以上，合計總銷金額608.97億元。

興富發表示，未來7年、每年皆備妥百億元的完工量，明年起更將進入完工交屋高峰，從2026年到2028年每年均有700億元以上的完工量，明年完工量792.25億元，2027年743.38億元， 2028年749.86億元。

另，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元，2032年274.32億元，未來動能無虞。

推案上，興富發明年預計推出7大案，其中有5案為商辦，合計總銷1,155.9億元，範圍包括台北、桃園、台中、高雄等。

值得一提的是，興富發近年積極布局飯店事業，目前為全台唯一同時與洲際（IHG）、萬豪（Marriott）、凱悅（Hyatt）三大全球酒店集團跨界合作之開發商，在手飯店包括今年新開幕新北金山洲際酒店，台南安平雅樂軒酒店，未來還有台中七期Andaz安達仕酒店、高雄Hyatt Regency凱悅酒店等陸續開幕。

購地策略上，興富發表示，未來將跟著政策與重大建設發展走，優先選擇優質學區與公園綠地、交通便利、機能成熟的區域以及產業趨勢與人才移動熱區。另，也將積極布局都更、危老、合建案。

展望未來，廖昭雄表示，採取商辦與住宅雙軌布局，北部聚焦精華地段與高端市場，中南部掌握區域建設與人口紅利，且相當看好台灣商辦市場，尤其是微型商辦，再來則是企業總部，而集團兩產品皆有布局，住宅則以小坪數2房為主流。

