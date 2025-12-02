全球物流龍頭DHL前鎮物流中心啟用 高雄半導體供應鏈運輸能量躍升

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
DHL 因應高雄半導體產業物流需求的快速成長，於前鎮商港區打造萬坪級「前鎮物流中心」，舉辦剪綵啟用典禮。高市經發局／提供
DHL 因應高雄半導體產業物流需求的快速成長，於前鎮商港區打造萬坪級「前鎮物流中心」，舉辦剪綵啟用典禮。高市經發局／提供

全球物流領導品牌 DHL 因應半導體市場的快速成長，於前鎮商港區打造萬坪級「前鎮物流中心」，未來將即時支援台積電（2330）及南部半導體產業鏈的物流需求。2日舉辦啟用典禮，高雄市議會副議長曾俊傑、DHL 敦豪供應鏈、DHL 國際快遞、第一郵聯通運、台積電關鍵設備供應商 ASML 多家夥伴企業代表到場慶賀，共同見證此重要里程碑。

DHL敦豪供應鏈亞太區首席執行長Javier Bilbao致詞提到，前鎮物流中心啟用是公司在台灣發展的重要里程碑，此不僅是一座倉儲站點，更象徵企業對台灣及高雄產業的長期承諾。特別感謝高雄市政府、高雄市議會、經濟部投資台灣事務所等中央地方政府支持讓計畫順利完成。他指出，未來物流中心將支援台積電先進製程廠與台灣南部科學園區運作，並為台積電關鍵設備供應商及其合作夥伴提供更快、更安全、更靈活的物流解決方案。本項投資除創造在地就業機會、培養本地人才，未來也將持續藉由 DHL 的物流網絡串聯台灣南北，提升供應鏈韌性。

高雄市議會副議長曾俊傑表示，DHL 是全球規模最大的物流企業，也是半導體產業最信賴的專業物流夥伴，DHL 展現前瞻眼光及布局，看中高雄完整的半導體產業鏈及陸海空交通區位優勢，選擇在高雄設立物流中心，相信未來高雄半導體及智慧科技產業的發展，也將為物流運輸產業創造更大市場。

高市府經發局長廖泰翔表示，高雄擁有石化、鋼鐵、金屬加工等深厚的傳產基礎，並透過智慧科技加速推動數位化與淨零轉型，成功打造南台灣半導體 S 廊帶。隨著半導體領航企業台積電高雄 F22 廠於今年第 4 季正式營運，產業量能將持續擴大。DHL 前鎮物流中心坐擁海空雙港優勢，可即時支援台積電先進製程廠需求，讓半導體製造所需的原物料、設備與成品配送更加高效，未來也將帶動南台灣半導體關鍵供應鏈更快速、安全地流通，進一步強化高雄作為南台灣半導體核心樞紐的地位。感謝 DHL 看好高雄，市府將持續推動產業轉型升級與招商服務，並與全球企業攜手，讓高雄邁向國際級智慧科技城市。

經發局表示，半導體為臺灣的重點策略產業，也是高雄當前全力推動的核心發展領域。隨著關鍵大廠台積電進駐，高雄吸引更多半導體鏈結企業陸續加碼布局，包括德商默克、英特格、日月光（3711）等國際領導企業皆在高雄擴大投資，各產業園區整裝待發，群聚效應正快速成形。投資高雄事務所將持續提供最完善的單一窗口服務，協助企業加速落地，高雄誠摯歡迎更多國內外大廠投資進駐，共同打造南臺灣半導體新重鎮。

