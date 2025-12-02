環球購物中心再下一城 奪板橋車站大樓B1東、西兩側商業空間租賃案

第一太平戴維斯顧問團隊協助交通部鐵道局辦理「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商作業，1日完成開標程序，由環球購物中心得標。

環球購物中心板橋車站店於2020年開幕，位於台鐵板橋車站大樓內，本次招商空間位於同棟大樓的地下一樓，由環球購物中心得標後，可整合現有商場的營運資源，提升車站內部的空間利用效率。

本次「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商面積合計約330坪，預計引入生活用品、雜貨、服飾相關等零售品牌。

第一太平戴維斯表示，軌道經濟持續發酵，重要交通節點具備的人流及商業優勢，提供投資人高度的營運價值，同時增加旅客們於車站內的停留時間及使用效益。

第一太平戴維斯分析，板橋車站為三鐵共構車站大樓，2024年三鐵平均日進出站人次約16萬人次，其中高鐵板橋站平均日進出站人次約1.5萬人次，且於新板特區每年固定舉辦為期近兩個月的新北歡樂耶誕城，活動期間皆吸引超過700萬人次造訪，高旅運量及遊客人潮衍生出龐大零售、餐飲需求。

「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」位於高鐵板橋站出站第一排，同時連接捷運環狀線、新北市政府及周邊商圈往來通道，具有高曝光效益，本次成功招商有效活化車站內低度利用空間。