大洋：印度PVC粉需求不差 以價制量因應中國大陸產品傾銷

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國內知名PVC生產商大洋（1321）表示，主力產品聚氯乙烯（PVC）粉價格持續承壓，但印度排燈節後需求不差，公司將採以價制量對策因應。業內指出，因油價及運價持續走跌，加上最大市場印度進入加工旺季，PVC價格在第4季及明年仍有好轉空間。

大洋指出，展望明年第1季PVC粉銷售情況，仍需考量中國大陸廠家是否在過年期間有增加停產安排。至於PVC粉最大進口國印度近期市況，大洋表示，目前印度需求在新年（排燈節）後不差，但由於大陸低價格傾銷，部分印度訂單被大陸分食。目前公司接單採取以價制量策略，保守因應。

至於上半年獲利的建材事業部，大洋在8月法說會時表示，預估下半年獲利將趨緩；但大洋近日表示，今年房市雖冷，目前為止需求尚維持穩定，至今穩定獲利，主因是產品銷售策略及成本管控得宜，有效拉大價差，帶動獲利成長。

此外，業內消息指出，印度官方已於11月10日宣布，撤銷原訂於12月24日開始實施的BIS認證，亦尚未公布針對進口PVC實施反傾銷稅（ADD）的具體日期；未來PVC市場供、需變化，仍需觀察中國大陸淘汰老舊產能進度，以及年底印度需求旺季表現。

大洋2024年各項產品營收占比，塑膠粒及塑膠粉占52%，塑膠布占30%，塑膠管、板占15%，PU合成皮占3%。

大洋今年前三季稅後淨損1.62億元，每股淨損0.74元；第3季單季稅後淨損2,939萬元，每股淨損0.13元。大洋表示，今年以來受中國大陸產能增加影響，PVC價格持續走低，使PVC產品與原料VCM之間的價差無法擴大，影響獲利。據11月29日報價，PVC價格為每噸640美元；今年以來PVC報價維持在每噸700美元上下，價格持續承壓。

