機器人將搶走工作？飯店、物流業者態度大不同 跨域聯盟催生新勞動力

機器人將搶走人類工作還是幫人類一把？旅宿業跟物流業立場大不同，台灣最大旅宿連鎖業者敦謙國際表示，人類服務的情感溫度無可取代，機器人將是協作角色，台灣最大物流地產開發商永聯物流則認為，倉庫內工作為來將100%被機器人取代；跨域業者最大共識是：機器人應用落地亟待建立產業標準及資訊安全規範。

AI走入百工百業，政策也積極扶持機器人產業發展，各機器人聯盟協會紛紛林立，但為讓機器人應用落地，由台北市電腦公會與物聯網產業技術協會主導，成立機器人跨域共創聯盟（RIA），邀請敦謙國際、永聯物流、達明機器人、凌羣電腦針對旅宿、物流、製造、醫療四大機器人應用場域的合作。

機器人跨域共創聯盟秘書長董偉豪表示，許多場域對用機器人都有期待，但實際用時，價格及規格上常與機器人供應商有出入，導致開發必須重來，為此聯盟邀集物流、餐飲、醫療及製造業者一起合作討論，從需求端開始對接，並提出法規鬆綁建議、連結學界人才。

達明機器人營運長黃識忠表示，發展機器人必須解決兩課題，一是安全，二是資安。他表示，機器人產業發展驅動來自中小企業因缺工帶來的自動化需求，如製造業或物流業，若因外籍勞工無法引進台灣時就會面臨經營風險，其次是彈性製造需求。

許多人聽到機器人產業，就會聯想人力工作被機器人取代的憂慮，對此黃識忠表示，全球一年才導入50多萬台工業機器人，跟工作人口數字不成比例，機器人不可能全面取代勞工，讓勞工失業，他解釋原因是，要導入機器人自動化，需要許多工程團隊協助瞭解SOP及擬定方案，反而需要各式各樣的人才。

旅宿業：重複性工作交給機器人 一天最高跑200趟

台灣面臨高齡少子化問題，導致醫療照護、旅宿、餐飲、物流、製造業、營造等現場面臨勞動力短缺，亟需機器人來替代或協作勞動力，不過，各應用場景對人力取代的反應也不同，飯店旅宿業者認為並非取代現場人力工作，而是由機器人做「重複性、低溝通」任務，讓人處理更重要的工作，如住宿接待等，飯店業者強調，人的情感溫度絕對無法由機器人取代。

敦謙國際是台灣最大連鎖飯店集團，最特別的是公司建立自有系統整合團隊，很早開始運用機器人服務，並擅長機器人系統與飯店房務系統串接，讓機器人可以上下樓梯送物品到房間，營運長江鑑修坦言，飯店機器人流程類似電商的配送交付任務，相對簡單，但目前仍面臨細節問題，比方機器人到房門口打電話給房客，若房客不接電話或在洗澡，該如何處理？

江鑑修表示，房務機器人電力約可持續2~3小時就必須充電，假日平均一天可以送貨到客房200次，平日可以送50次，成功率頗高。而最大的導入挑戰是，各飯店都有不同硬體設備需串接，甚至部分飯店電腦相當老舊。

故若聯盟要推廣飯店應用，他建議第一個任務應是應該建立通訊協定（Protocol）標準，第二個挑戰是如何做任務交付流程SOP及計費模式，至於各飯店人員的教育訓練也很重要，否則導入成本將非常高。

物流業100%機器人化 標準化棧板成關鍵

永聯物流是台灣最大物流地產開發商，除自建智慧物流園區，也替客戶建立，永聯資深副總穰穎宣表示物流業類似電商，背後都是靠龐大人海戰術，過去30年做法沒有太大改變，現在才開始局部透過自動化設備輔助，但因為工作環境條件不是高溫就是低溫冷凍，面臨缺工壓力也更大，因此業界有共識：一，以機器人力取代勞動力的場域；二，盡量改善勞動環境條件。

穰穎宣表示，倉儲是最能透過機械力處理的部分，尤其開堆高機是一項技術工作，專業人力不易請，現在有能力的企業會導入自動倉儲系統，中小型企業則因為投資負擔大，永聯就先自建大型倉儲，提供倉儲空間租賃服務，為了滿足各行各業客戶物流需求，其智慧物流園區也做過諸多考量。

穰穎宣表示，過去該智慧園區的自動取貨堆高機與中國大陸業者合作，靠電腦記憶XY座標取貨，機器人其實是「閉眼」取貨，風險在於座標不能有絲毫誤差，假如園區地面不夠平整，稍有差距就會卡住，故他們現在找到台灣廠商開發具有「視覺」條碼辨識的插車系統，讓倉儲架構的精密度要求不必這麼高。

穰穎宣表示，物流業現在已經能做到多數人力工作都能被機器人取代，如卡車到達的上下貨、貨物裝貨櫃、貨物到月台的接駁，這些環節中都用到堆高機，也是可釋放人力的環節。

但要100%機器人化仍有挑戰，穰穎宣表示，倉儲業目前最大挑戰是各客戶倉儲的棧板標準不一，從自家智慧倉儲送貨往客戶倉儲時，若棧板的尺寸不同，無法直接入庫，必須有一個人工換棧板的搬貨流程，「如果每個客戶的棧板規格不同，等於要再買機器人負責搬貨」，若能統一標準則100%機器人化。

國科會副主委蘇振綱表示，機器人產業要發展，必須靠建立生態系，結合產學界一起推動，台灣面對少子化需求，醫療照顧現場、旅宿現場、餐飲現場、物流現場，更多是製造業或營造業現場，都需要很多勞動力，有很多解決方案出爐，國際物流無人大卡車及計程車都已經商業化營運，很期待台灣業界也組成跨域共創聯盟，從系統整合出發，結合台灣IC製造能力一起發展智慧機器人。