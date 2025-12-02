買氣冷！今年前10月外國人買房僅723筆 恐寫2016年以來新低
房地合一上路後，由於對外國人購屋稅制相對嚴苛，也讓交易量大減，而今年因為房市疲軟；住商機構觀察內政部最新資料，今年至10月底為止，外國人取得不動產僅723筆，是2016年房地合一上路後的新低量，相較去年同期跌幅達24.6%，惟移轉卻增加7.2%。
以六都來看，台北市外國人取得不動產依舊以197筆傲視各區，新北市以151筆緊追在後，顯見外國人購屋依舊以雙北為大宗。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，雖然外國人購屋受貸款影響上相對小，不過在房地合一稅限制下，加上景氣不好，恐怕交易不那麼樂觀。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，在房地合一上路，加上私法人不能購置住宅等因素影響下，外國人在國內取得不動產意願不高，除非另有投產或是相關規劃。
徐佳馨指出，若政府有引資金、人才入台的意願，比起一刀切的稅制調控，或許可以思考更多元的配套方式，也有助於外國人在台落地生根，一起為台灣努力。
