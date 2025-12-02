快訊

旅天下董事長李嘉寅 看好2026年出境旅遊市場依舊旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
旅天下董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長。黃淑惠攝
旅天下董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長。黃淑惠攝

旅天下（6961）董事長李嘉寅看好2026年出境旅遊市場需求穩健成長，尤其在機票提供數量增加後，旅遊產品組合會更多元、有趣。旅天下預計12月下旬舉行上櫃前法說，2026年第1季上櫃掛牌。

李嘉寅分析，第1季原本就是傳統旺季，看起來持續維持旺季水準，台灣的出境旅遊需求只會成長很難下降，現在航空公司的供給也只會增加；再加上出境旅遊充滿吸引力，客源也穩健成長當中，還是樂觀看待2026年出境觀光需求。

旅天下強化加盟，經營策略有別於其他旅行社，所以旅天下品牌是大家一起擁有，加盟商也認為，複製是最好的成功方式，旅天下提供多元商品，大部分的產品都是自產，只有少部分是業界不錯稀有商品一併提供銷售，對於加盟商來說，產品有吸引力最重要。

到今年底加盟數達80家，2026年則朝向加盟家數突破百家，中、長期做到每個鄉鎮最少一家，中期目標門市達到150家以上。國內有4000多家旅行社，也是旅天下想要服務及合作的對象。

旅天下的加盟商指出，疫情發生讓大家發現旅遊業是一個高風險產業，旅行社小本經營更需要一個可靠的母公司來當靠山，加盟可以減少很多經營上的風險。在疫情期間，門市經營非常辛苦，總公司成為最好的助力。

李嘉寅進一步指出，旅天下今年底加盟數達80家，明年則朝向加盟家數突破百，未來強化各加盟店的管理，讓門市更有質感，目前有很多第二代都獨立再開一家門市。

旅天下目前的營收占比日本線占50%、長程線占25%，東南亞約15%，其也市場則有10%；過去大陸開放觀光時，大陸觀光約占營收比重10%；目前來看，旅天下有商品組合優勢，長線跟日本團的利潤都很不錯。

目前知道小型旅行社都有意願加入成為加盟商，大型旅行社則是以共好、好享及共利為合作方式，同業跟旅天下不是競業關係，是一種全新的合作關係。

旅天下預計12月下旬舉行上櫃前法說，2026年第1季上櫃掛牌。黃淑惠攝
旅天下預計12月下旬舉行上櫃前法說，2026年第1季上櫃掛牌。黃淑惠攝

旅行社 商品 觀光

