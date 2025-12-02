房市冷外國人也在跑 買房少二成、賣房增7%

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
外國人建物取得與移轉狀況。資料來源／住商機構
房市疲軟，住商機構觀察內政部最新資料，今年至10月底為止，外國人「取得」不動產僅723筆，相較去年同期跌幅達24%，但「移轉」卻增加7%，顯示今年外國人「賣多買少」。

取得部分，台北市依舊以197筆傲視各區，新北以151筆緊追在後，顯見外國人購屋依舊以雙北為大宗。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，雖然外國人購屋受貸款影響上相對小，不過在房地合一稅限制下，加上景氣不好，交易也不樂觀。

綜觀內政部外國人取得與移轉不動產的同期數據，同樣是1-10月，在2016年房地合一上路後寫下新低，但2025年迄今僅有723筆，除了比2024年同期少了24%外，也比2016年少了7%。

但值得玩味的是移轉數量卻出現明顯增加，不僅比去年增加7%，也較2016年多出136%之譜。賴志昶認為，2016年之後若有取得不動產的外國人士，因為只有45%與35%兩種稅制，因此一旦覺得狀況不佳，轉手幾乎毫無懸念，加上近期地緣政治話題頻仍，恐怕也是重要因素之一。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，在房地合一上路，加上私法人不能購置住宅等因素影響下，外國人在台取得不動產意願不高，除非另有投產或是相關規劃，但若政府有引資金、人才入台的意願，比起一刀切的稅制調控，或許可以思考更多元的配套方式，也有助於外國人在台落地生根，一起為台灣努力。

房市示意圖／記者游智文攝影
