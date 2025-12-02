餐飲股新品牌大爆發！乾杯、築間、金色三麥齊開新戰線拚2026成長動能

餐飲市場即將進入年末至農曆年前的旺季，新品牌動能全面引爆。乾杯（1269）、築間（7723）及金色三麥（7757）三大餐飲集團同步啟動全新品牌布局，搶攻這一波消費熱潮。乾杯跨入牛舌定食新戰線、築間引進韓國鍋物品牌插旗信義商圈，金色三麥則將在明年首季進軍中式茶風料理新市場，預計將掀起餐飲版圖新一波競逐。

乾杯宣布跨入「牛舌事業」新戰線，推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，首店將於12月21日進駐台北統一時代百貨。董事長平出莊司表示，新品牌以390元起的入門價格，設定客單價550至600元，具市場破壞性，將以更親民的牛舌定食切入大眾市場。「牛舌佑介」不僅是品牌拓展，也是乾杯向下紮根牛舌產業鏈的重要一環，結合「外販 × 餐飲 × 寵物食品」三大事業線，從原料、加工到終端餐飲與寵物零食全鏈結運作，擴大營運動能。乾杯預計2026年展店三家，優先鎖定百貨商場據點。

築間集團則積極擴大多品牌版圖，宣布引進韓國知名鍋物品牌 Joongang Haejang，首店將落腳台北信義區 ATT 4 FUN 三樓，近期展開裝修，力拚年底前開幕。該品牌源自首爾江南區，是當地營運逾40年的老字號鍋物餐廳，以解酒湯、牛腸火鍋為代表品項，江南總店每月可銷售超過3.2萬碗解酒湯，在韓國具有高度知名度。築間預計明年第1季再插旗西門町及台中，台灣品牌名稱為「中央韓鍋酒舍」。法人認為，築間引進韓國人氣品牌，有助增強餐飲組合多元性，成功創造韓食差異化布局，對2026年營運將具加分效果。

金色三麥也宣布啟動新品牌策略，明年首季將推出中餐市場首發品牌「三麥茶樓」，以台式茶風料理結合茶系啤酒與調酒，菜色包括蚵仔煎、大腸麵線等經典小吃，首店落腳台北大巨蛋百貨，瞄準新世代休閒與聚會需求。另規劃於2026年底推出火鍋品牌，主打台式石頭火鍋搭配清爽系酒飲，客單價落在800至900元，藉此擴大消費族群。