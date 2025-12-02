創新創業總會將發布2026白皮書 總會長邱銘乾將現身

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

中華民國全國創新創業總會（新創總會）預告，彙集超過300家新創、創投及育成機構第一線心聲，將於12月10日（週三）正式發布《2026創新創業白皮書》。白皮書直指，面對全球深科技（Deep Tech）競爭，2026年將是台灣新創生態系能否跳脫「有技術沒市場、有題材沒資金」困境的關鍵轉捩點。

記者會現場，新創總會總會長邱銘乾（家登精密董事長）將親自出席，剖析產業面臨的結構性挑戰。秘書長謝戎峰將針對市場、資金、人才、法規四大構面，提出14項具體建言。

依據預告，為解決新創募資寒冬與出場難題，總會將拋出最具震撼力的政策呼籲：「修法鼓勵大企業併購新創，並視同研發支出享有租稅抵減」，期盼透過政策誘因，促成「以大帶小」的產業聯盟。

