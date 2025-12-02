台中海線房市掀起讓利戰 這家建設集團打六折殺價衝量

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
首購天堂掀讓利戰！台中港市鎮中心預售新案均價高低差竟達四成。台灣房屋集團趨勢中心提供
房市買氣直直落，也促使台中海線的新興重劃區悄悄掀起讓利戰？台灣房屋根據實價登錄預售屋交易資料，觀察今年台中港市鎮中心指標預售案交易行情，其中「聯悦馨」、「遠雄星呈」均價達4字頭，「聯虹鉑玥」平均行情也逾35萬元；但「佳泰琢閱」、「協勝港心」、「益翔有藝仕」等案，均價落在23.2萬至27.7萬元，與同區段的高價個案相比，相當於打了六至七折，頗有殺價取量的意圖。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中港市鎮中心的2字頭個案，雖分屬三家建設公司，看似不同業者，但其實系出同門，皆為寶佳集團子公司。

寶佳集團為全台推案量數一數二的「巨頭級建商」，旗下子公司多，推案也遍地開花，上下游通路商為求彼此能長期穩定合作，配合調控成本的彈性大。

加上該集團有不少早年購置的低成本土地，許多土地甚至以無貸款購入，融資壓力輕，對於中南部蛋白區，長期採取「平價順銷」的市場策略，有利於在競爭壓力較大的地區「以價取量」，爭取市場占有率，尤其當遇到景氣變化，平價策略更顯優勢。

不過，針對北部土地取得成本較高的區段，建商的價格定位就比較貼近市場認知，以桃園的山鼻新市鎮為例，寶佳集團相關個案今年的成交均價也將近44萬元，與區域內其他推案行情相近。

張旭嵐表示，部分大型建商集團的子公司資金和行銷策略具有獨立性，針對不同區域的市況表現，擬定差異化銷售策略，降低品牌刻板印象，也可滿足不同客層需求。

近年寶佳集團相關投控公司，甚至鎖定上市櫃資產股入股，為集團多方佈局土地開發機會，由於寶佳集團長期給人「價格親民路線」的印象，因此當寶佳持續買進中華工程(2515)的股票，難免引發投資人聯想，也讓外界揣測未來中工的市場策略將出現明顯變化。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，面對區域內的低價競爭，上市櫃背景的長虹、遠雄，以及在地深耕多年的聯悦，在價格上仍堅守陣地，使面積僅約100多公頃的台中港市鎮中心，新案價差鮮明，也導致消費者對區域房市的價格認知愈來愈模糊。

陳定中分析，上市櫃建商及在地知名業者，相當重視品牌口碑，也更憂心調降售價對已購客戶造成的影響，因此在價格方面的調整相對保守；但面對市場的讓利期待，還是會適度做出回應，所以仍有機會祭出送禮、抽獎等促銷方案，以便在維持品質的同時，仍能吸引購屋族目光。

2025年台中港市鎭中心預售案行情統計。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心
