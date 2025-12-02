快訊

黃志芳：美國5月天才法案通過後 穩定幣更受國內廠商重視

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
貿協董事長黃志芳表示，美國5月天才法案通過後，穩定幣更受國內廠商重視。記者朱漢崙／攝影
外貿協會董事長黃志芳今日指出，美國5月通過天才法案之後，穩定幣更獲國內企業重視。而日本與南韓的穩定幣進展比台灣快，值得台灣吸取經驗，這二個國家都是貿易導向，為何對方推動腳步快，也值得台灣借鏡學習。例如日本的三井與三菱合作發行穩定幣，因此貿協希望透過論壇，各界更了解亞太及國際發展趨勢。

黃志芳表示，現在使用穩定幣雖然交易上合法，但仍有記帳及報稅、錢包管理等問題。另外他認為，傳統金融與鏈上工具仍能互補，而非取代關係，包括信用卡國際組織VISA也樂見這種合作，也將請企業來分享穩定幣運用的經驗。就貿協而言，必須協助企業做海外推廣，能掌握未來的趨勢，若這是未來國際交易趨勢，貿協有必要讓大家了解趨勢、法遵，及會計使用面，現行的結構，以及可能的風險。

美國天才法案等於把穩定幣和美元掛鉤，之後也更受到企業的重視，而天才法案的通過，也有濃濃的地緣政治角力意味。黃志芳曾在他去年出版的著作中提及，穩定幣涉及大國的博弈，這涉及中美之間的大國角力，透過穩定幣，又把美元霸權支撐起來。所以，中南美洲即使反美，仍一窩蜂使用穩定幣，這對美國而言，是反制去美元化。而中國重申禁止穩定幣，就是這個原因，不希望美國強化其美元主動權，而穩定幣，就是和中國的「央行數位貨幣」（CDBC）抗衡，而中國的CDBC為全球發展最強，也是用此來跳過美元，用CDBC來擺脫美元的影響。

美國 黃志芳 中國

