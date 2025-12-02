快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

明通製藥邁向新里程碑 董座張光明全力推動專業創新

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
明通製藥邁入91週年，在董事長張光明領導下，將走向高品質與全民健康新紀元。明通製藥提供
明通製藥邁入91週年，在董事長張光明領導下，將走向高品質與全民健康新紀元。明通製藥提供

創立逾90年的中、西藥專業製藥企業明通化學製藥，今年4月由張光明博士出任董事長後，積極推動組織改革與企業升級，除完成內部治理與營運架構優化外，更進一步提出「高品質、普及化、永續共榮」的企業願景，期以專業創新為全民健康把關，並協助國家健保體系減輕長期負擔。

身兼骨科名醫與管理學博士的張光明，深知品質即醫德的核心價值，期許以醫療專業為本，建立高品質製藥標竿。他指出：「醫藥產業的使命不僅是盈利，更是守護生命、維繫社會健康的根基。」

張光明表示，明通製藥將以科學化管理與國際化標準作為準則，持續提升生產品質與藥品安全，並導入PIC/S GMP（國際藥品優良製造規範），以確保每一項產品都符合臨床安全與療效需求。未來，也將積極推動數位化品質監測系統，讓藥品生產更透明、更可追溯。

面對人口老化與慢性病增加的趨勢，明通製藥重新定位研發策略，聚焦於「中藥現代化」、「功能性食品」、「醫療專科用藥」三大核心領域，以創新研發導向，

張光明強調：「透過研發高效、低副作用的中西整合療方，可協助病患減少長期用藥依賴，進而降低健保整體支出。」公司規劃與學研單位及臨床專科合作，發展針對骨骼退化、代謝疾病、免疫調節等慢性病的精準治療方案，同時推廣預防醫學概念，提升國人自我健康管理能力，從根本減少醫療資源浪費。

除了產品創新，張光明表示，明通製藥也將建立「普眾取向」的健康照護平台，結合藥師、診所與社區藥局資源，提供健康教育、用藥諮詢與營養輔導服務。此舉不僅提升民眾對健康管理的參與度，也能在早期預防階段減少醫療資源過度使用，實現「讓每一分健保支出都花在真正需要的地方」的理念。

張光明進一步表示，企業轉型不應僅限於財務成長，更應以社會價值為導向。明通製藥將持續推動ESG(環境、社會、治理)策略，實踐綠色製程、減碳生產，配合政府政策支持偏鄉醫療與長照服務，讓企業成果回饋社會。

「邁入第91個年頭，明通不只是傳承，更是再創價值。」張光明說，未來公司將以專業品質為基礎，以創新研發為動能，以全民健康為目標，打造兼具社會責任與市場競爭力的現代製藥企業。他強調，能讓全民用得起、用得安心的好藥，成為健保體系的支柱，這是明通製藥對台灣社會最有意義的貢獻。

明通製藥今年4月由張光明出任董事長，積極推動組織改革與企業升級。明通製藥提供
明通製藥今年4月由張光明出任董事長，積極推動組織改革與企業升級。明通製藥提供

健保 研發

延伸閱讀

亞洲肌少症比例高 醫籲50歲就要篩檢

雲林最大黃氏製藥新廠啟用 新建獨立荷爾蒙製廠推向國際

以為睡不好？其實你在「缺氧」！智慧手錶幫你提早發現睡眠呼吸中止風險

社區藥師當健康陪跑員 林憶君：推學名藥抗缺藥

相關新聞

房市冷外國人也在跑 買房少二成、賣房增7%

房市疲軟，住商機構觀察內政部最新資料，今年至10月底為止，外國人「取得」不動產僅723筆，相較去年同期跌幅達24%，但「...

黃志芳：美國5月天才法案通過後 穩定幣更受國內廠商重視

外貿協會董事長黃志芳今日指出，美國5月通過天才法案之後，穩定幣更獲國內企業重視。而日本與南韓的穩定幣進展比台灣快，值得台...

寶佳跳水房市要崩了？ 專家：看懂底層邏輯就不會被嚇到

寶佳機構成員在中南部陸續傳出「降幅10～15%」、「末代2字頭」，住宅週報社長陸敬民表示，市場有人形容「寶佳跳水」，但若...

血流成河要來了？寶佳在台中「這區」打6折掀價格戰

台中海線新興重劃區讓利戰開打，台灣房屋觀察台中港市鎮中心指標預售案實價資料指出，「佳泰琢閱」、「協勝港心」、「益翔有藝仕...

房市等待春燕？台中這1區連3月全國冠軍「衝出最大黑馬」

六都公布今年11月房市交易，總計共1萬5919棟，月減6.3%，年減19.7%，為近8年新低。六都各區當中，台中市梧棲區...

華航園區耶誕幸福傳遞 巨大耶誕樹吸引目光

華航（2610）園區耶誕幸福傳遞中，今年首度出現巨大聖誕樹布置，運氣夠好還會遇到天空飄起小雪，已被網友推薦全台必看會傳遞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。