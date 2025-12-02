史上最大桃園航空城建設起飛 「台中幫」出手萬坪起跳

總開發面積達4,564公頃的「桃園航空城」計劃即將邁入成果驗收期，空港、捷運、物流、巨蛋、半導體、生技等重大建設齊聚，全台開發業者與資金主積極卡位，來自中部的「台中幫」開發商與傳產業也大舉北上，購地門檻動輒萬坪起跳。

市場推估，這股趨勢將成為繼新竹之後，中部建設業「北征」的新浪潮。

春耕不動產總經理張維良指出，史上最大規模的「桃園航空城」是國家級、國際性的指標開發案，受到全台高度矚目，具遠見的中部業者早在數年前就開始關注，詢問熱度更是逐年升溫。

包括開發商、傳產企業、台商、上市櫃企業、自然人等洽詢不斷，粗估台中開發商與企業主卡位航空城面積超過20萬坪，公司為服務客戶也北上桃園常設駐點。

市調指出，上述「台中幫」企業包括富宇、順天、豐邑、惠宇、允將、仁山、佑松、宏全、精銳等開發商，看好區域發展，早在5年前布局。台中磐石會上市櫃會員廠商，也有不少以家族或個人名義作理財投資規劃。

磐石會總召集人謝平上表示，台灣半導體、電子及生技產業蓬勃發展，對於航空運輸需求殷切，加上航空城腹地廣大、地理位置適中，又有政府整體開發建設計畫助攻，未來發展前景可期，是建商與企業看好的主要因素。

春耕不動產桃園航空城店長洪揚明進一步指出，今年9月之後，航空城土地移轉出現一波高峰，委託量增加近五成。推測應為南科特定區禁轉期擠壓外溢的資金潮，加上航空城建設已眼見為憑，吸引熱錢迅速回流。

據了解，桃園航空城規劃有機場專用區、自由貿易港專用區、產業專用區、商業區、住宅區等，其中興建中的第三航廈將於2027年完工，第三航廈北登機廊廳今年底就能率先啟用。以及串連商業區的航空城捷運綠線也將於明年分段開通；配合第三航廈而新增捷運A14站，也將與第三航廈工程同時完工。

此外，包括台灣人壽、統一集團、星宇航空、健策精密、藥華醫藥、大樹醫藥、中華貿易等知名企業都已進駐航空城產專區，粗估產專區投資金額上看千億元，創造十多萬個就業機會，帶動周邊商業區、住宅區的開發價值，是土地交易熱度急升的原因之一。

目前已知，台壽斥資520億元興建桃園巨蛋型運動展館；統一集團投資235億元打造7萬坪物流園區；星宇航空則是投資上百億元打造「星宇園區」，可望創造11萬個直接、間接就業機會。