台灣車市11月銷量止跌回升 法人估和泰車、裕隆等受惠

台灣車市11月銷量止跌回升，主要是因貨物稅加碼補助政策發酵，且年底車廠擴大促銷下，法人機構評估，有利和泰車（2207）、裕隆（2201）等營運表現。

法人機構表示，台灣車市11月銷量回溫，整體新車領牌數達36,485輛，月增5.7% 、年減6.8%，而今年前11月累計銷量36.7萬輛，年減11.8%。因年底傳統購車旺季、台北車展有助於帶動話題、各車廠相繼加碼促銷方案，車業龍頭和泰車認為12月車市銷量有望衝上4.3萬輛，今年車市銷量落於40~41萬輛。

分析師指出，雖受到台美關稅協議未定影響，台灣車市需求仍較往年偏弱，但和泰車營運表現相較於其他同業穩定；而裕隆具備鴻海合作題材，都有望使後市營運受惠。