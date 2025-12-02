上曜董座花150萬搶標一個包包 「值得做一百次」

中華民國兒童慈善協會近日舉辦歲末音樂晚宴，並進行公益拍賣，其中一個名牌包，上曜集團董事長張祐銘出價150萬元，引來驚呼及熱烈掌聲，現場兩件拍品加上其他義賣收入，當晚成功募集近500萬的慈善收入。

兒慈協會1996年成立，專注照護16歲以下弱勢兒童，辦理醫療、就學與突發家庭變故補助；協會也創立「聽損兒童音樂律動課程」，協助孩子訓練聽覺敏感度、口語表達與社交能力。

2018年更與台大醫院合作聽力守護計畫，2022年進一步推動新的醫療模式「聽損兒童音樂療育與聽語復健計畫」，並幫助弱勢家庭承擔高昂醫療費用，讓「聽見世界」不再是少數人的幸運，而是每個孩子的權利。

為籌措經費，協會舉辦歲末音樂晚宴及義賣活動，賓客包括聯強國際代表苗楊傳芳、互助營造董事顏瓊姿、旅日歌手翁倩玉、中國小姐黃秀慧等人，上曜建設集團董事長張祐銘也出席。

在拍賣一件鉑金包時，多人舉牌，張祐銘最後出價150萬，以最高價搶下鉑金包，引來驚呼及全場熱烈掌聲。

張祐銘表示，他不是為了收藏，而是為了讓更多聽損兒童重新聽見世界。「能讓孩子從無聲走向有聲，那個發自內心的笑容，就值得我們做一百次」。

他表示，這150萬不只是拍下一個包，也是拍下一扇門，讓孩子有機會重新聽見世界的聲音。「能創造價值的企業，也應創造希望。」這是他用150萬元買一個包包的原因。