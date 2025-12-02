快訊

房市等待春燕？台中這1區連3月全國冠軍「衝出最大黑馬」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
六都公布今年11月房市交易，總計共1萬5919棟，月減6.3%，年減19.7%，為近8年新低。六都各區當中，台中市梧棲區在11月以848棟居六都冠軍，且已連3個月奪下六都冠軍，堪稱全年房市的最大黑馬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，今年11月量能雖創新低，但今年第3季以來，先有金管會將新青安貸款排除於銀行法天條，央行後續也跟進放寬換屋大限，雖打炒房基調尚未大幅鬆綁，但政策環境已較以往溫和；且第四季進入傳統購屋旺季，市場氣氛與前三季相比相對活絡。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，台中市梧棲區近三個月來繳出猛爆性成績，主要是受台中港特定區邁入交屋高峰期帶動，由於台中港市鎮中心是中部少見的高容積率新興重劃區，因此新案量體動輒百戶起跳，戶數超過300戶的指標案也不少見。

陳定中指出，梧棲區近期交屋潮湧現，不僅讓梧棲連續爆大量，也讓梧棲今年累積的買賣移轉量，緊追長年獨佔鰲頭的北屯，兩者差距僅不到200棟，若梧棲12月持續上演大驚奇，擠下北屯登上六都年度冠軍寶座的機會濃厚。

遠雄建設表示，2018年起推動永續子品牌「好室智造所」。其中，台中建案為台中港最具規模的成屋社區，率先導入循環再生磁磚，展現工地再生計畫的實際應用，並通過銀級綠建築認證。

遠雄建設在台中梧棲的建案，為台中港最具規模的成屋社區，率先導入循環再生磁磚。記者趙容萱／攝影
遠雄建設在台中梧棲的建案，為台中港最具規模的成屋社區，率先導入循環再生磁磚。記者趙容萱／攝影
六都公布今年11月的買賣移轉棟。圖／台灣房屋提供
六都公布今年11月的買賣移轉棟。圖／台灣房屋提供

